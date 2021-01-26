مران الزمالك - جلسة تحفيزية بين باتشيكو واللاعبين.. وسلبية المسحة قبل مواجهة المقاصة

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 15:27

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك أمام أسوان

عقد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي.

وتحدث المدرب البرتغالي مع اللاعبين حول اللقاء المقبل وشدد على أهميته وطالبهم خلال الجلسة ببذل أقصى ما لديهم من جهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات ومواصلة المنافسة على قمة الدوري.

وقال باتشيكو للاعبيه إنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها في المران بعد ذلك.

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وخضع اللاعبون خلال المران لتدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش المران الجماعي.

وقسم الجهاز الفني لاعبيه إلى مجموعتين على هامش المران وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية للوصول لأعلى جاهزية بدنية.

ويخضع حميد أحداد مهاجم الزمالك حاليا للمرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرا وتسببت في غيابه عن الفريق، وبات جاهزا للعودة للتدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على شفائه بشكل نهائي.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية أمام أسوان بدون أهداف.

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