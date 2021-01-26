النصيري يؤكد استمراره مع إشبيلية الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 14:58 كتب : FilGoal يوسف النصيري - بايرن - إشبيلية يوسف النصيري إشبيلية نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر سولشاير: نحتاج للاستمرارية لنظل في الصدارة.. وكافاني أعطى درسا للجميع 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي مونديال اليد - نجم قطر لـ في الجول: السويد منافس قوي لكن هدفنا الفوز.. سعيد بالإنجاز العربي 33 دقيقة | مصر 2021 مباشر في الدوري - المقاولون (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء 34 دقيقة | الدوري المصري إعارة مهاجم ميلان لفريق درجة ثانية 50 دقيقة | ميركاتو سكاي: تعديل جديد على قاعدة التسلل في إنجلترا بسبب هدف سيتي ضد فيلا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: سان جيرمان يرغب في ضم ديلي ألي على سبيل الإعارة ساعة | الدوري الإنجليزي أثليتك: سولشاير عقد جلسة مع دي بيك لتوضيح وضعه الحالي ساعة | الدوري الإنجليزي مران الزمالك - جلسة تحفيزية بين باتشيكو واللاعبين.. وسلبية المسحة قبل مواجهة المقاصة ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - الزمالك يقيد حميد أحداد في قائمته الإفريقية مران الزمالك - جلسة تحفيزية بين باتشيكو واللاعبين.. وسلبية المسحة قبل مواجهة المقاصة حوار - تشاتشيتش: إدارة بيراميدز تفتقر للخبرة الكافية.. وأستغرب صفقة إكرامي وأفشة الأفضل لماذا يعارض مدربو الحراس عودة حماة العرين الأجانب للدوري المصري سكاي: تعديل جديد على قاعدة التسلل في إنجلترا بسبب هدف سيتي ضد فيلا الأكثر مشاهدة 1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 38 الدنمارك - كرة يد 26 كرواتيا - كرة يد انتهت الدوري الإسباني 5 أتليتك بلباو 1 خيتافي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفيصلي 1 الهلال انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الوحدة 4 الشباب انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 3 التعاون 1 ضمك انتهت الدوري المصري - بيراميدز - الأهلي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري 0 المقاولون العرب 0 سموحة مباشر 17:37 الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون - أرسنال لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - وست بروميتش ألبيون - مانشستر سيتي لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - ليدز يونايتد لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - ولفرهامبتون لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - أستون فيلا لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ليستر سيتي لم تبدأ 22:15 كأس ملك إسبانيا - رايو فايكانو - برشلونة لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك