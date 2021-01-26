بعد نهاية مهمة الكأس.. لاعب الدحيل: الآن سيتحول تركيزنا نحو مواجهة الأهلي

أوضح الإيراني علي كريمي لاعب وسط الدحيل أن تركيز الفريق سيتحول كليا لمواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بعد الفوز الكاسح على الأهلي القطري في كأس أمير قطر.

وتعد هذه المباراة التي انتصر فيها الدحيل بسداسية نظيفة هي الأخيرة للدحيل قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وقال كريمي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعد انتهاء مهمة مباراة الكأس سيتحول الآن تركيزنا لبطولة كأس العالم للأندية والمواجهة الهامة التي ستجمعنا مع الأهلي المصري".

وأضاف "سنستعد بشكل مكثف لتقديم أداء جيد في مونديال الأندية ومحاولة الفوز بالمباراة الأولى".

ويشارك الدحيل في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.

وعن اكتساح الأهلي القطري بسداسية، أشار "نجحنا في التحكم في منطقة المناورة منذ انطلاق المباراة وهو ما منحنا الأفضلية والقدرة على صناعة الخطورة في مناطق الأهلي الدفاعية بسبب تألق زملائي وتقديمهم للأداء المطلوب منهم داخل الملعب".

بينما خاض الدحيل مباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية، يلعب حامل لقب الدوري المصري أمام بيراميدز يوم الثلاثاء قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات البطولة.

الفائز من المواجهة العربية العربية سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة.

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.