مدرب الإسماعيلي: عودة الحراس الأجانب ظلم.. وحكام الفيديو ارتكبوا أخطاء في آخر مباراتين لنا

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

غزل المحلة والإسماعيلي

قال سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي إن قرار الاستعانة بالحراس الأجانب مرة أخرى به ظُلم للحراس المصريين، كما انتقد حكام الفيديو في آخر مباراتين لفريقه، وذلك في تصريحات عبر البرنامج الإذاعي "وان تو".

وصرح الصغير قائلا: "قرار الاستعانة بالحراس الأجانب غير صائب، لن يفيد الكرة المصرية أو حراس المرمى المصريين، ستجد كل الأندية تتجه للتعاقد مع حارس أجنبي".

وواصل "لن نجد سوى 4 حراس مرمى فقط لمنتخب مصر، لماذا كل هذا الظلم؟ كل الحراس يؤدون بشكل جيد في أنديتهم مثل محمود جاد ومحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد صبحي والمهدي سليمان ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي".

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وأكمل "أتمنى نسيان هذا الموضوع إذا كان محل دراسة".

وتابع "ليس على المستوى الكروي فقط، لكن لابد أن نراعي الجانب العاطفي وتقدير تعب حراس المرمى".

وأردف "ما يحدث للإسماعيلي، نتاج ظروف معاكسة في كل شيء، ما منحنا بعض الصبر في المباراة الأخيرة ضد غزل المحلة أن اللاعبين أدوا برجولة، لكن قرارات عكسية في الدقائق الأخيرة أدت للتعادل".

واسترسل "إذا حققنا الفوز ضد بيراميدز وسموحة في المباراتين المقبلتين سنقفز للمركز الخامس، في ظل تقارب فارق النقاط بين الأندية في جدول الترتيب".

وأكمل "لا أحتاج إلى حراس مرمى في الإسماعيلي بل ضبط مراكز أخرى، حارس المرمى لا يركب طائرة نفاثة تمكنه من التصدي للكرة في الزوايا الصعبة، أتحدث بشكل عام".

وأضاف "أخشى الإيقاف إن تحدثت عن تقنية حكم الفيديو، لكن سؤال لمن يمتلكون القرار، حكم الساحة أم حكم الفيديو هو صاحب القرار؟".

وأتم "حكام الفيديو ارتكبوا أخطاء عديدة في الفترة الأخيرة، أتمنى أن يراجعوا أنفسهم خاصة وأنهم يستعينون بأكثر من شاشة، خاصة الحكم محمود بسيوني، الذي كانت له قرارات مثيرة للجدل في مباراتينا ضد البنك الأهلي وغزل المحلة".

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي قد أعلن عقب حضوره اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة إلغاء بند عدم وجود حراس أجانب في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الثامن يوم السبت في السابعة والنصف مساء.

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