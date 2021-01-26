مونديال اليد - إبراهيم المصري لـ في الجول: لاعبو مصر رجال.. نسعى لاستكمال حلمنا

أشاد إبراهيم المصري نجم منتخب مصر بروح اللاعبين والتي ساهمت في التأهل إلى ربع النهائي والتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم للنسخة الثانية على التوالي.

وتأهل الفراعنة إلى ربع النهائي بعد التعادل أمام سلوفينيا 25-25، ليواجه الدنمارك حامل لقب بطولة العالم في السادسة والنصف من مساء الأربعاء.

وقال المصري لـ FilGoal.com: "فخور بأداء اللاعبين، منتخب مصر رجال وكلل الله مجهوداتنا بالتأهل إلى ربع النهائي".

وعن مباراة سلوفينيا أوضح المصري "كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول رغم فارق الأهداف الكبير لصالحهم".

وأضاف "كانت لدينا مشكلة في دقة التصويبات ولكن في الشوط الثاني تحسنت النسبة وصنع ذلك الفارق".

وتابع المصري "كانت مباراة صعبة جدا، لم يكن من الطبيعي أن نخرج من الدور الرئيسي بعد كل ذلك المجهود، تعاهدنا بين الشوطين أن نقاتل حتى النهاية والحمد لله تأهلنا في النهاية".

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في السادسة والنصف من مساء غدا الأربعاء أمام الدنمارك حامل اللقب والمرشح الأول لحصد لقب النسخة الجارية.

وعن المواجهة قال المصري: "كل المباريات صعبة ولا يوجد وقت طويل من أجل التحضير للمنافسين، لكن سنبدأ التحضير للدنمارك ونبذل ما علينا ونرى ما سيحدث".

وتابع "كان اللاعبون رجالا في المباريات السابقة والجهاز الفني والجميع تعاهد على الكفاح في المنافسات رغم الظروف الصعبة وعدم خوض العديد من المباريات الودية بسبب كورونا".

وشدد المصري "إقصاء رابع أوروبا والتأهل لربع النهائي بالتأكيد إنجاز لنا أن يكون المنتخب ضمن أفضل 8 فرق عالميا".

واختتم تصريحاته "راض تماما عما حققناه في البطولة حتى الآن، لكن دائما ما نبحث عن الفوز والإنجازات ونريد استكمال حلمنا في البطولة".