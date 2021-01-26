المأمور: الحراس الأجانب سيفيدون الفرق وليس المنتخب.. هذه سمسرة فقط

قال عادل المأمور حارس مرمى الزمالك السابق إن عودة الحراس الأجانب ستحجب فرص الحراس المصريين في المشاركة، مشيرا إلى أن الأمر أشبه بالسمسرة. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح المأمور قائلا: "ستحجب فرص حراس مصريين، لو قمت باستبعادهم فأنت تستبعدهم".

وتابع حديثه الغاضب: "هؤلاء الحراس الأجانب سيفيدون الفرق وليس المنتخب".

وأكمل "أساس الدوري هو جمع أفضل توليفة للمنتخب، حينما تشرك أجنبيا من سيشارك؟ الشناوي قد يصاب أو تحدث له أي مشكلة من البديل أبو جبل؟ نفس الشيء وماذا بعد؟".

واسترسل "الأهلي لديه حارس واحد وعلي لطفي يُظلم لأنه لا يلعب وكان جيدا جدا في إنبي، أخطأ خطأ وحيدا وتم الحكم عليه من أول خطأ. امنحه فرصة كاملة ثم احكم عليه، لا أعلم لما تنتظر مواقع التواصل الاجتماعي خطأ للحراس بهذا الشكل".

وتابع "حينما تجلب أسوأ حراس مرمى في إفريقيا بملاليم فسيقومون بكوارث، المصري كان لديه حارس سبب كوارث، هذه سمسرة فقط، وعمل وكلاء اللاعبين".

وأتم "لابد أن نفكر بعقلانية، هل سنقضي على الحراس الموجودين؟ هذا ظلم".