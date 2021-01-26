حوار - تشاتشيتش: إدارة بيراميدز تفتقر للخبرة الكافية.. وأستغرب صفقة إكرامي وأفشة الأفضل

قال أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز السابق إن إدارة فريقه قامت بضم لاعبين آخرين في مراكز غير التي طلبها، كما تعجب من ضم شريف إكرامي للفريق، ووصف مواجهة الأهلي بـ"الدربي"، كما اختار أفضل لاعب مصري وهو محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.

تشاتشيتش أجرى حوارا عبر قناة "أون تايم سبورتس" ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

في البداية تحدث تشاتشيتش عن مواجهة الأهلي قائلا: "أرى مباراة الأهلي وبيراميدز مثل الدربي وصعبة للغاية، إنها هامة لبيراميدز حاليا لأنه كانت هناك توقعات كبيرة بأن يبدأ بداية جيدة عكس الموسم الماضي، لكن للأسف البداية لم تكن جيدة".

وواصل "بيراميدز فوت على نفسه فرصة البداية الجدية، في الموسم الماضي كانت المنافسة بيننا وبين الزمالك على المركز الثاني واستمرت حتى مباراة الأهلي حينما انتهت بالتعادل السلبي".

وأكمل "دائما أقول إن نتيجة هذه المباراة مهمة ودائما أقول إن الأهلي لديه جاهزية جيدة للمباريات".

وتابع "بيراميدز بحاجة لتأمين موقعه في جدول الترتيب لذا هي مواجهة هامة، إن لم ينجح اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية سيبتعد عن مقدمة جدول الدوري".

وأردف "رأيت أن بيراميدز ضيع 11 نقطة في 8 مباريات وهذا شيء ليس جيدا في مسيرته بالدوري".

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتطرق الكرواتي للحديث عن أسباب ابتعاد بيراميدز عن المنافسة قائلا: "هناك عدة أسباب لابتعاد بيراميدز عن المنافسة، السبب الأول بالنسبة للإدارة، هم شباب لديهم الطموح لكن ينقصهم الخبرة الكافية لإدارة النادي".

وواصل "بالنسبة للأهلي والزمالك لديهم استمرارية دائما وطريقة جيدة في اختيار اللاعبين وصبر على المدربين، ودائما حينما يحصل المدرب على وقت يفرض أسلوبه على الفريق".

وأكمل "في الموسم الماضي، كنا ننافس بقوة مع الزمالك حتى آخر مباراة، وآخر 15 مباراة بعد العودة من توقف الموسم بسبب كورونا، حققنا نتائج جيدة في آخر 7 مباريات، ابتعدنا عن الوصافة في آخر مباراة مع الأهلي".

وتابع "بيراميدز لديه إمكانيات لكن ينقصه الصبر، لابد أن يصبر ويثق في أنه سينافس الأهلي والزمالك مع الوقت".

الصفقات

وعن سوق انتقالات الفريق قبل رحيله وهل تم أخذ رأيه قال: "لم يتحدث معي أحد عن اللاعبين الذين انضموا خلال الموسم الجاري، هؤلاء اللاعبين الجدد لديهم إمكانيات جيدة ويمكنهم تحقيق تأثير مع بيراميدز ليحققوا نتائج إيجابية".

وأردف "لكن المهم هو الصبر وآراء الخبراء في كيفية إدارة الفريق واختيار اللاعبين".

وأكمل "التعاقد مع حارس مرمى لديه 38 عاما في وجود المهدي سليمان وأحمد الشناوي ولديهما إمكانيات جيدة، أعتقد أن هذا سيسبب مشكلة في النادي، والمهدي والشناوي حارسين جيدين".

وتابع "المهدي كان حارس مرمى الفريق الأول معظم الوقت وكان جيدا جدا".

وأردف "طلبت التعاقد مع لاعب في خط الوسط يكون على مستوى عال، لكن بعد ذلك لم يحدث وأنه تم التعاقد مع لاعب يمكنه تشكيل فارق، بكل تأكيد ضم النادي لاعبين بإمكانيات كبيرة، ولكن كانت هناك مراكز بعينها كنت بحاجة إليها، كانت ستغير شكل الفريق في الموسم الجديد".

وواصل "الفرصة جاءت للمهدي واستغلها واستمر كحارس أول، كنت أقوم بالمداورة بينه وبين الشناوي لكن الأخير أصيب وأصبح المهدي أساسيا".

واسترسل "ما أستغربه هو التعاقد مع حارس كبير في السن في وجود الشناوي والمهدي".

وأضاف "بشكل عام شريف إكرامي حارس جيد، لكنني أتحدث في نقطة أن بيراميدز لم يحتج لحارس ثالث، فريق بحجم بيراميدز لديه 3 حراس بمستوى عال يصنع مشكلة بين الحراس والفريق نفسه، لذا لم أطلب حارس ثالث".

وضم بيراميدز خلال سوق الانتقالات كل من رمضان صبحي ومحمود وادي وكريم الطيب وأحمد الشيخ وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي واستعار خدمات محمود صابر.

وتطرق تشاتيتش للحديث عن إبراهيم عادل جناح بيراميدز الشاب قائلا: "حينما توليت المهمة تابعت الناشئين وأعجبت بإمكانيات إبراهيم عادل، لاعب ذو إمكانيات عالية ولديه طموح لتحقيق شيء مع الفريق، واخترت استمراره، رأينا ما قدمه واستمراريته وعدم اهتزاز مستواه لذا تواجد طيلة الموسم مع الفريق الأول".

إبراهيم عادل صاحب الـ19 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وتطرق تشاتشيتش للحديث عن رمضان صبحي قائلا: "رمضان صبحي انضم في آخر شهر لي مع النادي، لاعب ذو إمكانيات عالية، وبالتأكيد لديه إمكانيات يمكن للفريق استغلالها، بيراميدز كان ينقصه لاعب بإمكانياته، هناك تطلعات لكي يحقق شيئا مع الفريق".

وواصل "المشكلة أن بيراميدز صرف الكثير من المال لضم رمضان وقد يسبب ذلك مشكلة للاعبين الآخرين، لكنه يتدرب بقوة، يفعل كل شيء وينقصه التوفيق مع النادي، كما أنه يحقق نتائج جيدة مع المنتخب".

وأكمل "في مباراة الأهلي سيكون مضغوطا بكل تأكيد، لأنه يواجه فريقه السابق، الكل متوقع أن يقدم شيئا إيجابيا، قد يشكل ذلك ضغطا عليه، ويحمله بعض المسؤولية، لكن كيفية استجابته للضغوط ورد الفعل وكيف سيؤدي هو ما يشكل الفارق".

وقال عن التحكيم: "في بعض المباريات، كان التحكيم يأتي في صالح الأهلي والزمالك، لكن بشكل عام كل شيء سار بشكل جيد".

وأردف "لم أتوقع أن يسير التحكيم بهذا الشكل الجيد خلال الموسم الماضي".

وعاد للحديث عن مواجهات الأهلي قائلا: "الأهلي يمتاز بالاستقرار واختيار جيد للمدربين، في المباراة الأولى كان أداء بيراميدز جيدا، لكننا خسرنا في آخر دقيقة من خطا بسيط، بالنسبة للمباراة الثانية كنا في موقف المنافسة على المركز الثاني، والمباراة جاءت بعد 6 فوز متتالي، لكنها انتهت بالتعادل السلبي وسبب ذلك مشكلة".

وتابع "كان ينقصنا في المباراة علي جبر وعمر جابر للإصابة، وكان إريك تراوري مع المنتخب، كان ينقصنا لاعبين مؤثرين وانتهت بالتعادل السلبي، كان هناك مواقف وفرص بإمكاننا استغلالها ونفوز، والأهلي كان يلعب منقوصا بعد الطرد وشخصيته القوية ظهرت وخرج بتعادل سلبي".

وأكمل "المنافسة كانت موجودة حتى آخر دقيقة على المركز الثاني في الدوري خلال الموسم الماضي، أعتقد هذا الموسم البداية ليست جيدة".

وعن مشكلة عبد الله السعيد وعلي جبر خلال مواجهة سموحة الأخيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 قال: "عبد الله السعيد وعلي جبر أصدقاء ولاعبين كبار، وما حدث في مواجهة سموحة أمر طبيعي يحدث في أي فريق".

وواصل "أفضل لاعب في مصر بالنسبة لي كان موجودا في بيراميدز وانضم إلى الأهلي، محمد مجدي أفشة".

وأكمل "شاهدت هدفه وشاهدت مباراة نهائي دوري الأبطال، أفشة لاعب كبير كان له تأثير كبير في المباراة ويربط الخطوط ببعضها البعض، لاعب رائع وله تأثير كبير مع الأهلي".

وواصل "بالنسبة للزمالك لديهم ثنائي أجنحة متميز جدا، زيزو وبنشرقي".

وتابع "مصر بالكامل تعرف أن عبد الله السعيد لاعب مؤثر ويحل العديد من المواقف أثناء المباريات، لكن السن عامل مؤثر لا يمكنه الحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبل".

وأكمل "لكن وجوده مؤثر جدا، حينما كنت موجودا في بيراميدز، طلبت لاعب يمكنه أن يحل محل السعيد مستقبلا".

وأردف "السعيد يصنع أهدافا عديدة وأرقامه الأفضل في الدوري لكن ينقصه الدفاع بسبب عامل السن لذا طلبت لاعب وسط مدافع وبديل لعبد الله السعيد".

واسترسل "لكن بعد ذلك تعاقد النادي مع مراكز أخرى غير التي طلبتها، لذا بيراميدز يعاني من الضغط حاليا".

هل طلب ضم ديانج وحمدي فتحي

وتحدث تشاتشيتش حول إمكانية ضم فتحي وديانج من الأهلي قائلا: "من الصعب جدا أن نضم لاعبين بهذا المستوى مثل أليو ديانج وحمدي فتحي من الأهلي، لكن الأكيد، أنه ينقصنا لاعب على المستوى الموجود في الأهلي أن يكون في بيراميدز".

وواصل "بيراميدز لديه مشكلة في السيطرة على المباراة والاستحواذ خاصة في وسط الملعب، لذا كان حلا جيدا أن نضم لاعب وسط لكنهم ضموا لاعبين في مراكز لا يحتاجها النادي".

وأردف "الأهلي لديه فاعلية كبيرة لأنه يضم المراكز التي يحتاجها، ويضم إمكانيات كبيرة في المراكز التي يحتاجها فقط".

أفضل مدرب مصري

وعن اختياره لأفضل مدرب مصري قال: "لم تكن هناك أي مباراة سهلة لبيراميدز، لذا هناك مدربين عديدين جيدين، في مصر بكل تأكيد هناك مدربين جيدين لديهم إمكانيات جيدة".

وواصل "لكن بالنسبة لأفضل مدرب مصري، بالتأكيد هو المدرب الذي يمنحه النادي الثقة والمدرب الذي يحافظ على المستوى ويطور فريقه".

وأكمل "لا أرغب في قول اسم معين لكن بشكل عام هناك مدربين مصريين عديدين لكن بشكل عام هناك مدربين عديدين على مستوى جيد ولاعبين جيدين في الدوري".

وشرح "بيراميدز وصل نهائي الكونفدرالية لكن ليس مثل الأهلي والزمالك، كانا يمتلكان روحا وثقة، هذا ما كان ينقصنا في النهائي".

وعن قرار عودة الحراس الأجانب قال: "الدوري المصري لديه حراس مصريين على أعلى مستوى، لا أرى سببا يسمح باستقدام الأجانب والمحليين على مستوى أعلى ما يكون، هذا القرار بلا أي مناسبة".

العودة للدوري

وعن إمكانية العودة للدوري المصري، وأي فريق سيختار تدريبه، قال تشاتشيتش: "أعتقد الدوري المصري وطريقة إدارة الكرة هناك خبرات كثيرة يمكننا العمل خلالها، من الصعب أن أقول أي ناد بالضبط يمكنني تدريبه".

وأتم "لكنني أتمنى تدريب نادي مصري لديه طموح وإدارته مستقرة لديها خبرات".

تشاتشيتش قاد بيراميدز في 33 مباراة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، فاز في 21 مباراة وتعادل 3 وخسر 9، كما أنه خسر نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.