البنك الأهلي يضم محمد عصام من المقاولون

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 12:48

كتب : رضا السنباطي

المقاولون - النجم الساحلي

أتم البنك الأهلي تعاقده مع الجناح محمد عصام الدين قادما من المقاولون العرب.

محمد عصام

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وقال حمادة هاشم مدير التعاقدات في البنك الأهلي لـFilGoal.com:"تعاقدنا مع اللاعب لمدة 3 مواسم ونصف".

وعصام (27 عاما) هو ثاني صفقة شتوية للفريق الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

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سبقه كريم بامبو الذي انتقل للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

وشارك عصام مع المقاولون في خمس مباريات من الموسم الحالي للدوري، ولعب أيضا ضد النجم الساحلي في دور الـ32 للكونفدرالية.

وانضم عصام، الذي يحمل الجنسية البولندية، للمقاولون في 2019 قادما من الدوري البولندي.

ولعب عصام في وادي دجلة والإسماعيلي والنصر والإنتاج الحربي.

شارك إجمالا في 48 مباراة بالدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

محمد عصام البنك الأهلي
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