طارق سليمان: قرار عودة الحراس الأجانب سيضر بالأندية والمنتخب.. ومن يهاجم علي لطفي لا يفهم

قال طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الأهلي إن قرار عودة الحراس الأجانب سيضر بالمركز سواء بالنسبة للأندية أو المنتخب، كما أشار إلى أن من يهاجم علي لطفي حارس الأهلي "لا يفقه شيئا في كرة القدم" وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح طارق سليمان: "لا شك أن هذا القرار سيضر بمركز حراسة المرمى سواء للأندية أو المنتخب".

وواصل "هذا المركز صناعة تتطلب وقتا طويلا جدا. منذ 11 عاما أتذكر كان هناك 16 حارس مرمى أجنبيا متواجدين في الدوري المصري".

وأكمل "هذا المركز يتطلب استثناء. إن ضم الأهلي والزمالك حراس أجانب فكيف سيفكر مدرب المنتخب؟ سيستبعد اثنين أهم فريقين وأهم اثنين حراس مرمى في المسابقة فرضيا وسيضم حراس آخرين".

وأردف "لا أقلل من الحراس البعيدين عن الأهلي والزمالك، الشناوي كان كبيرا في بتروجت. محمد بسام ينضم للمنتخب كحارس ثالث".

وتابع "أتحدث بالأرقام، على مر التاريخ في آخر 40-50 عاما هل يوجد حارس لعب أساسيا لمنتخب مصر خارج الأهلي والزمالك وأتحدث عن رقم كبير وليس مباراة أو 10، الوحيد الذي كسر هذه القاعدة، نادر السيد، وخرج من الزمالك.

وشرح "الشناوي كان ينضم كثالث من بتروجت، هل يلعب كحارس أساسي من هناك؟ حارس الأهلي والزمالك مختلف، يلعب في إفريقيا".

وأكمل "الشناوي سينافس في كأس العالم للأندية ويلعب في ضغوط كبيرة. اللاعب في الأهلي والزمالك يلعب في ضغوط كبيرة جدا مساوية لمنتخب مصر".

وواصل "حراس الأهلي والزمالك أقدر حارسي مرمى يمثلان منتخب مصر، لا أفهم لما اقترحت الأندية هذا الأمر، لا أعرف ما الذي يبحثون عنه".

وأردف "محمد صبحي وعمر رضوان ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان هناك حراس عديدين في الدوري حاليا".

واسترسل "قرار الحراس الأجانب سيضر بالكرة المصرية ومنتخب مصر لا أتحدث عن الشهر المقبل والعام المقبل، لكن مع الوقت ستقضي على مركز مهم جدا، مركز المهاجم في مصر خير مثال، لا يوجد سوى مصطفى محمد، معظم أندية الدوري لديهم مهاجمين أجانب بما فيهم الأهلي. هناك محمد شريف حاليا ومصطفى محمد لكن لا يوجد خيارات عديدة".

واستكمل "منتخب إسبانيا قد لا يمتلك محليا لكنه يمتلك خارج الدولة في أندية ودوريات قوية، وفرنسا كذلك والبرازيل، طالما أنه يمتلك محترفين جيدين في الخارج، لكن أنا لا أمتلك تلك الرفاهية".

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي قد أعلن عقب حضوره اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة إلغاء بند عدم وجود حراس أجانب في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتطرق سليمان للحديث عن علي لطفي حارس الأهلي والضغط الذي يتعرض له قائلا: "الضغط الذي يتعرض له علي لطفي غير مبرر، لعب خلال الموسم الماضي بدلا من الشناوي وأدى بشكل طيب مع الأهلي وكان بعيدا عن المباريات لفترة طويلة، بديل ويلعب كل فترة طويلة لوقت قليل، حتى في مباراة المقاولون أخطأ خطأ كبيرا، لكن في الشوط الثاني أبعد كرة ثابتة بطريقة إعجازية، ويمتلك موهبة فذة، إنه من أفضل الحراس المتواجدين في مصر، نضم حراس المرمى ونعلم قدراتهم جيدا".

وأتم "حينما ضرب القائم بيديه بعد التصدي للركلة الثابتة كان غاضبا من غلطة الشوط الأول، من ينتقد علي لطفي لا يفهم كرة القدم، لديك حارس ذو قدرات عالية".