رغم رغبته في الرحيل.. دجيكو يرفض عرض وست هام

رفض إدين دجيكو مهاجم روما العرض المقدم للانتقال إلى الدوري الإنجليزي عن طريق وست هام رغم رغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه الإيطالي.

وباتت علاقة دجيكو بالمدير الفني باولو فونيسكا مضطربة في الفترة الأخيرة، حتى أن اللاعب لم يكن ضمن تشكيل الفريق أمام سبيزيا.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن دجيكو يسعى للرحيل عن روما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار تقرير الموقع إلى أن وست هام تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب لكنه رفض.

وشدد التقرير أنه رغم رفض دجيكو الرحيل إلى وست هام إلا أن ذلك لم يثنيه عن رغبته في الرحيل عن فريق روما.

ويتواجد توليو تينتي وكيل اللاعب في روما من أجل التفاوض بشأن خروج دجيكو من الفريق أو التوسط بينه وبين فونسيكا، لكن من الواضح أنه لا طريقة لإصلاح العلاقة بينهما.

وذكرت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن دجيكو تدرب بشكل منفرد عن الفريق اليوم الثلاثاء.