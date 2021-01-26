ألبا: شخصيتي في الملعب غير حقيقية.. لذلك يكرهني الناس

فسر خوردي ألبا لاعب برشلونة ما وصفه بـ"كره" أشخاص له بأن ذلك يرجع لأسلوبه في الملعب، مشيرا إلى أن شخصيته الحقيقية تختلف تماما عن التي يراها المتابعون في ميدان كرة القدم.

جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

وقال الإسباني في حواره مع قناة Movistar+:"لو عرفني الناس من خلال كرة القدم، سيعتقدون أنني أحد أكثر اللاعبين المكروهين في اللعبة، هذا واضح".

وواصل الظهير الأيسر "الأمر راجع لأسلوبي وهو ما أوصلني إلى المكانة التي أنا فيها الآن. الآخرون يعرفونني جيدا، متواضع جدا يقدر كل شيء في الحياة. اللاعب خوردي لا علاقة له بالإنسان خوردي، أو كيف يتعامل خوردي مع زملائه".

واستمر "أسلوبي حاد وأتفهم كره الناس الذين لا يعرفونني".

وكشف ألبا (31 عاما) أنه لا يتدرب على تنفيذ جمل تكتيكية مع ليونيل ميسي أيقونة الفريق، الجمل التي تبدو واضحة في مباريات فريق بلاوجرانا.

وأوضح لاعب فالنسيا السابق "لا نتدرب على ذلك. أنا وليو نبحث عن بعضنا البعض كثيرا. إذا مررت له الكرة، أعرف أنها خطيرة على المنافس، لذا أحاول دائما التمرير له. رغم أن المنافسين يعرفوننا أكثر وأكثر كل يوم، أحاول تمريرة الكرة لزملاء آخرين".

يقضي ألابا موسمه التاسع في برشلونة منذ رحل عن فالنسيا مقابل 14 مليون يورو.

شارك مع الفريق في 360 مباراة وسجل 18 هدفا وأرسل 74 تمريرة حاسمة.

وتوج ألابا بـ14 لقبا مع برشلونة.