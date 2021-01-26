فكري صالح: عودة الحراس الأجانب ستضر بمستقبل الكرة المصرية

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

فكري صالح وعصام الحضري

قال فكري صالح مدرب حراس منتخب مصر السابق إن قرار عودة الحراس الأجانب إلى الدوري المصري سيضر بمستقبل الكرة، موضحا أن مصر لا تمتلك صناعة منظمة مثل الدول الأجنبية. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح صالح قائلا: "رأيي واضح لأن ذلك كان قد حدث أثناء فترة تواجد محمود الجوهري".

وواصل "يجب ألا يتوافر حارس مرمى أجنبي إلا لو كان فرزا أولا".

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وأردف "كان هناك عدد كبير من المحترفين الأجانب وكان ذلك يؤثر بالسلب على المنتخب الأول".

وتابع "حينما كان لدي 5 حراس فقط في الدوري أختار 4 للمنتخب".

وتطرق للحديث حول رأيه في القرار قائلا: "أنا ضد القرار لأنه يضر بالكرة المصرية".

وتابع "لو كنت سأضم حارس أجنبي سيكون فرز أول، مثل إنطوان بيل، وتلك التجربة تقوم بها دولة الإمارات حاليا".

وواصل "في رأيي أن هذا القرار ليس في صالح الكرة المصرية مستقبلا".

وردا على سؤال أن ذلك قد يسمح باحتراف الحراس المصريين، قال فكري صالح: "حينما احترف نادر السيد جاء بسبب تألقه في بطولة إفريقيا".

وتابع "تسويق الحراس المصريين؟ بالعكس قد تسوق الحارس الأجنبي لأنه قد يكون جيد جدا. لكن ذلك سيقلل فرص الحارس المصري، كل الذين احترفوا في الخارج كان عن طريق المنتخب، حتى عصام الحضري".

واسترسل "هذا القرار غير صالح لمستقبل الكرة المصرية".

وأكمل "البرازيل أو فرنسا أو أي دولة لديهم صناعة منظمة وفي مصر ليس لدينا ذلك بكل صراحة".

وأتم "لكي تتطور يجب أن تتوافر لديك كافة الجزاء في وقت واحد وليس جزء وجزء".

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي قد أعلن عقب حضوره اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة إلغاء بند عدم وجود حراس أجانب في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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