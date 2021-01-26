سكاي: يوفنتوس يكمل شراء مكيني بشكل دائم نهاية الموسم

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس

يكمل يوفنتوس عملية انتقال وستون مكيني بعقد دائم عقب نهاية الموسم الجاري والتي قد تصل قيمته إلى 18.5 مليون يورو.

وستون ماكيني

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن يوفنتوس عليه التزام بشراء اللاعب بشكل دائم حال تأهل الفريق لربع النهائي.

وانضم مكيني -22 عاما- إلى يوفنتوس في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من شالكة مقابل 4.5 مليون يورو.

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ويشمل التعاقد خيار انتقال مكيني إلى يوفنتوس بشكل دائم مقابل 18.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس ملزما بذلك الانتقال إذا احتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس في كل الحالات يريد استمرار اللاعب بغض النظر عن ذلك البند.

ومن الممكن أن تصل القيمة النهائية للصفقة إلى 30 مليون يورو مع المكافآت.

وسجل مكيني مع يوفنتوس 4 أهداف في 21 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

يوفنتوس شالكة وستون ماكيني
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