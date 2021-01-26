نجم الدحيل: الفوز بسداسية في الكأس يمنحنا دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

يؤمن عاصم مادبو نجم الدحيل بأن الفوز الكاسح على الأهلي القطري في كأس أمير قطر سيمنح فريقه دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل.

وتعد هذه المباراة التي انتصر فيها الدحيل بسداسية نظيفة هي الأخيرة للدحيل قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وقال مادبو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذا الفوز أتى عقب تعثرنا بالتعادل أمام قطر في الدوري وسيمنحنا دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية".

وأكمل "نتمنى الظهور بالشكل المطلوب في جميع المنافسات القادمة".

ويشارك الدحيل في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.

وعن الانتصار الكاسح على الأهلي القطري، أضاف مادبو "نحمد لله على هذا الفوز الهام الذي نجحنا في تحقيقه على الأهلي وصعودنا لدور الثمانية في هذه البطولة الهامة والحمد لله على الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون داخل الملعب".

بينما خاض الدحيل مباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية، يلعب حامل لقب الدوري المصري أمام بيراميدز يوم الثلاثاء قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات البطولة.

الفائز من المواجهة العربية العربية سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة.

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.