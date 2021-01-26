مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يناير 2021.. بيراميدز ضد الأهلي وإنتر يتحدى ميلان

يلعب اليوم بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز في لقاء مرتقب تنقله أون تايم سبورتس 1 وينطلق 7:30 مساء.

وفي الخامسة مساء يلعب المقاولون العرب ضد سموحة (أون تايم سبورتس 2).

وفي الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا يلعب إنتر ميلان ضد ميلان (ليبيا الرياضية - 9:45 مساء).

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست بروميتش ألبيون (10:15 مساء - beIN 1).

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