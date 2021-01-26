مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يناير 2021.. بيراميدز ضد الأهلي وإنتر يتحدى ميلان

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 10:02

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام بيراميدز

يلعب اليوم بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز في لقاء مرتقب تنقله أون تايم سبورتس 1 وينطلق 7:30 مساء.

وفي الخامسة مساء يلعب المقاولون العرب ضد سموحة (أون تايم سبورتس 2).

وفي الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا يلعب إنتر ميلان ضد ميلان (ليبيا الرياضية - 9:45 مساء).

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وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست بروميتش ألبيون (10:15 مساء - beIN 1).

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بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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