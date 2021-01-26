مدرب وادي دجلة السابق: الدوري يفتقد للملاعب الجيدة ولم أستطع منع بيكهام من الانتقال للأهلي

يرى نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة السابق أن الدوري المصري يفتقد للملاعب الجيدة التي تساعد اللاعبين على تقديم كرة قدم جيدة، مؤكدا أنه لم يستطع منع أحمد رمضان بيكهام من الانتقال للأهلي.

ورحل بابافاسيليو عن تدريب وادي دجلة بعد تراجع النتائج، إذ يحتل الفريق المركز 17 برصيد 6 نقاط.

وقال بابافاسيليو لقناة "أون تايم سبورتس": "الملاعب الجيدة هي أحد الأمور التي يفتقدها الدوري المصري. أرضية الملعب لها تأثير كبير على اللاعبين. بعض الملاعب لا تستطيع أن تلعب عليها مباراة كرة القدم".

وأضاف "ضد البنك الأهلي (على ستاد الشرطة) لم نلعب على ملعب لكرة القدم. إذا أردنا أن يرتفع مستوى اللاعبون يجب أن تُحل هذه المشكلة".

وعن انتقال أحمد رمضان بيكهام للأهلي من وادي دجلة، قال: "لم أكن أرغب في تركه لكني لم أستطع منعه من الانتقال للأهلي".

واستمر "هو لاعب رائع ومحترف. لكن كيف يمكن منع لاعب من تحقيق حلمه؟".

وحول رحيله عن تدريب وادي دجلة، قال: "لم أتوقع ما حدث لكن علي تقبل الأمر. كانت مفاجأة وأعتقد بعد مرور 11 شهرا أننا قمنا بالعديد بالأشياء مع وادي دجلة".

وواصل "حققت أهدافي التي وضعتها مع الفريق في المرحلة الأولى، بأن ألعب كرة وأن أنقذ الفريق وأن أدعم اللاعبين الصغار".

ووضح "وافقت على المهمة في ظروف صعبة وشكلت فريق قوي جدا خصوصا بعد عملية الإغلاق (بسبب فيروس كورونا)".

وأكمل "إذا تحدثت عن النتائج الإيجابية التي حققتها مع الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون فهذا يعكس عملية التنظيم الجيد والإعداد، لكنا كنا نقوم بالإعداد بشكل جيد لباقي المباريات ضد إنبي وسموحة لكننا لم نكن محظوظين".

وتابع "الفريق كان بحاجة للوقت للتجانس بعد ضم 11 لاعبا في فترة الانتقالات".

وشدد"ليس هناك مباريات سهلة. نستطيع أن نرى ذلك بأن إنبي وسموحة أنهوا في المركز الخامس والسادس في العالم الماضي".

وعن رحيل اللاعبين عن الفريق، قال:"مروان حمدي ورجب عمران كانا معارين. رفيق كابو وعبد الكريم الوادي رحيلهم كان قراري لأنني أردت صنع تغييرات في الفريق".

وأوضح "النادي استطلع رأيي في كل صفقة انضمت لنا. صلاح أمين لاعب رائع رغم تقدمه في السن واخترت مسعد عوض للانضمام للفريق وأثق بقدراته لكنه لم يشارك بسبب الإصابة".

وكشف"علاقتي رائعة بالجميع تحديدا محمد عبد المنصف وخالد رضا ومحمد هلال وحسام عرفات".

وحول تدريب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، قال: "الأمر أسهل بكثير عند تدريب هذه الفرق. عملية التنظيم والطريقة التي أرغب في تنفيذها ستكون أسهل. أنا مدرب فرق كبيرة".

وأردف "الزمالك مختلف عن العام الماضي. التنافس بينه وبين الأهلي سيكون شراا في هذا الموسم".

وأتم "هناك أندية مصرية تفاوضت معي".