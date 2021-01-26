حوار – باتشيكو: شيكابالا يتدرب كأنه ناشئ.. سبب لعب إسلام جابر ضد الأهلي ونصيحة لإمام عاشور

أشاد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق مؤكدا أنه يتدرب بجدية مثل اللاعبين الشباب.

كما كشف المدرب البرتغالي عن سبب إشراكه لإسلام جابر كظهير أيسر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى باتشيكو حوارا مطولا مع قناة "النهار" وكل ما يلي على لسانه.

عن طارق حامد

طارق حامد يعكس ما تمثله روح النادي، أتمنى أن ينظر له كل اللاعبين، أنا أقدره جدا.

طارق كان لديه بعض المشاكل البسيطة في التمركز أثناء فترة ولايتي الأولى في الزمالك، وفنيا تطور كثيرا بالإضافة لكونه محارب الآن يتمركز جيد جدا هجوميا ودفاعيا، يعطي الزمالك التوازن المطلوب.

أعطي الحرية للظهيرين بالتقدم للأمام لمعرفتي بوجود طارق حامد هو له دور كبير في النادي ومنتخب مصر.

طارق حامد ليس مغرورا، يعمل كل يوم أكثر ليتحسن.

لاعب تختاره من ولايتك الأولى لينضم للزمالك حاليا؟

مؤمن زكريا، لاعب ذكي جدا، يستطيع قراءة اللعب قبل زملائه ولذلك كان يسجل الكثير من الأهداف.

بالإضافة لباسم مرسي نحتاجه في الفريق الحالي ولكن بنفس مستواه في فترة ولايتي الأولى.

عن شيكابالا

شيكابالا يتدرب الآن كأنه لاعب ناشئ لو كان يتدرب بنفس الطريقة حينما كان يبلغ من العمر 20 عاما لكان مثل صلاح ولنجح في أوروبا لأنه فنيا رائع جدا.

أنا مقتنع إنه عندما كان في سبورتنج لشبونة لم يكن يعمل مثلما يعمل ويتدرب الآن.

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أسباب رحيلك في ولايتك الأولى من الزمالك؟

بعد الهزيمة ضد إنبي الحكم لم يكن جيدا وحدثت خلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي وقتها ورحلت، أعتقد لو تكرر الموقف حاليا لم أكن لأرحل، وأشكر مرتضى على تعاقده معي مرتين، لو كنت أشعر بالضيق من النادي لم أكن لأعود مجددا.

عندما رحلت عن الزمالك تابعت النادي ولم أنفصل عن النادي أبدا لأنني كنت أشعر إنني سأعود له مجددا لأن هناك عمل لي معه لم يكتمل

أحب مرتضى للغاية، شخصيته تذكرني بوالدي وأنا أحب والدي جدا، ولم تحدث بيننا خلافات كارثية، مرتضى كان هادئا في ولايتي الثانية على الأقل تجاهي.

أمير وأحمد مرتضى منصور كانا يتصلان بوكيلي عدة مرات لإعادتي فلم أكن متفاجئا من عودتي للزمالك.

خسرت مرات قليلة في الزمالك مرة ضد إنبي ومرة في نهائي إفريقيا ضد الأهلي ومرة في كأس مصر ضد طلائع الجيش ونسير جيدا حاليا.

عن رأيه في لاعبي الزمالك قبل عودته

شاهدت مباراتي طنطا وأسوان قبل قدومي ورأيت فريقا لديه إمكانيات كبيرة ولكنهم يستقبلون أهدافا كثيرة والآن لم نستقبل الكثير من الأهداف لعبنا 8 مباريات استقبلنا هدفين فقط ونستحوذ على الكرة بشكل كبير ولدينا تنظيم جيد في الملعب.

عن التأخر ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كنا نريد الفوز بدون مجازفة وعانينا من مشكلة خططية عدلتها بين الشوطين تمثلت في أن بنشرقي وزيزو فتحا الملعب زيادة عن اللازم وقلت لهما ادخلا لعمق الملعب أكثر، وحينما استقبلنا هدفا تحررنا.

لم أطلب من اللاعبين الدفاع في المباراة.

عن لعب إسلام جابر ظهير أيسر ضد الأهلي

الاتحاد الإفريقي أجل مباراة الرجاء مرتين لإصابة لاعبيه بكورونا، كنت أتمنى تأجيل نهائي إفريقيا بالمثل بعد إصابة عبد الله جمعة والونش بكورونا.

إسلام جابر يلعب بالقدم اليسرى ولعب جيدا في وسط الملعب لم يكن هناك أي اختيار لي بعد إصابة عبد الله جمعة بكورونا لو أتيحت لي الفرصة كنت أعدت أحمد أبو الفتوح من سموحة.

عن الهزيمة من الأهلي

لو كرة زيزو التي جاءت في القائم هدفا لكنا فزنا، واستقبلنا هدفا في وقت أصبح التعويض معه صعبا.

لم أستطع في اليوم التالي لنهائي إفريقيا الخروج من منزلي بسبب الحزن من الهزيمة.

لو تواجد الونش وأوباما وعبد الله جمعة ضد الأهلي لكانت فرصنا في الفوز أكبر.

نريد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز باللقب.

عن رسالته للاعبي الزمالك

قلت للاعبين لا أريد تكرار فارق الـ20 نقطة مع الأهلي في الدوري مجددا، الآن نحن نتساوى معه ونتنافس بقوة.

الأهلي تعاقد مع لاعبين بملايين ونحن لم نتعاقد كل اللاعبين الجدد نتاج تعاقد من الإدارة السابقة.

منذ قيادتي للزمالك الموسم الماضي حصدت نفس عدد النقاط في الدوري مثل الأهلي.

عن احتياجات الزمالك

طلبت عودة رزاق سيسيه من الإعارة منذ الموسم الماضي، لاعب جيد جدا.

الزمالك يحتاج لمهاجم، مصطفى محمد لو غاب لأي سبب أضطر للدفع ببنشرقي في الهجوم خاصة بعد إصابة عمر السعيد كذلك

استبعدت مصطفى محمد وساسي من المباريات لأنهما لم يتدربا بشكل كاف وأحاول أن أكون عادلا.

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عن نصيحته لإمام عاشور

لاعب مميز ومتكامل، يسدد جيدا وقوي بدنيا ويستطيع اللعب في أكثر من مركز.

قلت له اللاعب الكبير الذي يؤدي لخمسة أو ستة مواسم بشكل كبير ولا يتوهم بأنه جيد بعدما لعب بشكل جيد في عدة مباريات، لو أردت إبهار الجمهور فركز واجتهد.

عن تحسن أداء أوباما

مشكلة أوباما أنه كان يقترب كثيرا من رؤوس الحربة، طلبت منه أن يعود قليلا للخلف أن يلعب في مركز يكشف الملعب جيدا ويرى مهاجمي الزمالك أن يلعب في مركز يتيح له مساحة للرؤية جيدة .

قلت لأوباما في مركزك يجب أن تسجل 10 أهداف والآن سجل 3 هو يسير في الطريق الصحيح.

عن تدريب الأهلي والأفضل بين جوزيه وفيريرا

لا أستطيع معرفة المستقبل، لدي خبرات في الحياة قالوا أشياء عن أندية وخالفوا ما قالوه، أقدر الأهلي ولدي صداقة مع مانويل جوزيه مدربي وصديقي ونتحدث أسبوعيا، والأهلي مؤسسة معروفة لكن حبي حاليا للزمالك.

مانويل جوزيه وجيسوالدو فيريرا مدربان مميزان، جوزيه كان مدربي وصديقي كل منهما له أسلوب خاص، فيريرا أكاديمي أكثر وجوزيه كان لاعب كرة كبير، لا أريد تقييم أي منهما، جوزيه من أفضل 3 مدربين في تاريخ البرتغال.

أفضل 11 لاعبا في التاريخ بالنسبة لباتشيكو:

في حراسة المرمى: سيب ماير

في الدفاع: جونيور- باولو مالديني- فرانز بيكنباور- كافو

في الوسط: ليونيل ميسي- يوهان كرويف- رونالدينيو

في الهجوم: إيزيبيو- مارادونا- كريستيانو رونالدو

أضاف باتشيكو ليونيل ميسي بعدما أزال اسم يوهان نيسكينز من التشكيل.

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