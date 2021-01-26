عودة إلى الوطن.. سوكراتيس ينتقل إلى أولمبياكوس

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 00:36

كتب : FilGoal

سوكراتيس باباستاثوبولوس - أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن ضم سوكراتيس باباستاثوبولوس في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن أرسنال.

ووقّع قلب الدفاع المخضرم على عقد يربطه بـ أولمبياكوس حتى صيف 2023.

ليعود المدافع الدولي اليوناني إلى وطنه بعد 13 عاما تقريبا قضاها متنقلا بين إيطاليا وألمانيا وإنجلترا.

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ويعتبر سوكراتيس من أبناء أيك أثينا الغريم التاريخي لـ أولمبياكوس، ولعب في صفوفه حتى 2008 عندما انتقل إلى جنوى الإيطالي.

ومثّل سوكراتيس لاحقا أندية ميلان، وفيردر بريمن، وبوروسيا دورتموند، وأخيرا أرسنال.

سوكراتيس (32 عاما) انضم إلى أرسنال مقابل 16 مليون يورو في صيف 2018.

وخاض سوكراتيس 69 مباراة، سجّل فيها 6 أهداف وصنع هدفين وساهم في تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وارتبط اسم سوكراتيس في الأيام السابقة بالانضمام إلى ليفربول الذي يعاني من أزمة دفاعية طاحنة، لكنه في النهاية انضم إلى أولمبياكوس.

ويمتلك سوكراتيس 90 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، وشارك مع محاربي الإغريق في كأس العالم 2010 و2014، ويورو 2012.

أولمبياكوس أرسنال
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