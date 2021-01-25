كأس الاتحاد - توتنام يكسر صمود ويكومب ويضرب موعدا مع إيفرتون

الإثنين، 25 يناير 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

ندومبيلي - توتنام - ويكومب

تأهل توتنام هوتسبير إلى الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه ويكومب واندررز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أدامز بارك.

فريق القسم الثاني فاجأ كتيبة جوزيه مورينيو بهدف التقدم في الدقيقة 25 بواسطة ويلفريد أونيدينما.

لكن جاريث بيل ظهر أخيرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجّل هدف التعادل.

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ليرفع بيل رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 4 رفقة توتنام الذي يلعب له معارا من ريال مدريد.

ويعد هذا الهدف هو الأول لـ بيل في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن هز شباك كوفنتري –بقميص توتنام أيضا- بشهر يناير 2013.

المباراة في الشوط الثاني كانت مُعقّدة على الفريق اللندني، فاضطر مورينيو إلى الدفع بلاعبيه الأساسيين، وأقحم بيير إيميل هويبرج، وهاري كين، وتانجوي ندومبيلي، وسون هيونج مين.

لكن صاحب هدف التقدم كان هاري وينكس الذي أطلق تسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 86 أنهت صمود ويكومب.

قبل أن ينهار الفريق المحلي ويستقبل هدفا ثانيا سجله ندومبيلي بعد تمريرة سون بالدقيقة 87، قبل أن يضيف لاعب الوسط الفرنسي هدفا رابعا رائعا بالدقيقة الأخيرة.

ويلتقي توتنام في الدور المقبل أمام إيفرتون أحد أيام 9 أو 10 أو 11 فبراير، مباراة سيستقبلها ملعب جوديسون بارك.

ندومبيلي توتنام في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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