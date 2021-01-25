مونديال اليد - هشام نصر: تنظيم مصر سيكون نموذجا لجميع الدول في ظل جائحة كورونا

يرى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تنظيم مصر لبطولة العالم سيكون نموذجا لجميع الدول في تنظيم أي بطولة مجمعة في ظل جائحة كورونا.

وقال نصر لقناة "أون تايم سبورتس": "كل الدول اختارت تأجيل البطولة أو الإلغاء لكن مصر قبلت التحدي ونظمت بطولة بـ32 منتخبا لأول مرة رغم وباء كورونا".

وأضاف "الجميع سينبهر بنهاية البطولة عن التقرير الصحي وكيفية تنظيم مصر. سيكون نموذجا لجميع الدول".

وتابع "كنا قلقين من مجموعة برج العرب بسبب المناخ وقرب المدينة من الساحل الشمالي لكن اللاعبين كانوا يذهبون للشاطئ لأن المناخ رائع".

وعن مواجهة منتخب مصر للدنمارك في ربع نهائي البطولة، قال: "لنكن واقعيين علينا احترام الدنمارك لأن لديه أفضل لاعب وأفضل حارس في العالم. لديهم منتخب متكامل من جميع الجهات".

واستمر "لعبنا ضد الدنمارك في المونديال الماضي، وتفوقوا علينا في آخر 10 دقائق فقط من المباراة".

وأكمل "أملي أن الضغط العصبي على اللاعبين لن يكون موجودا".

وأكد "حافظنا على التواجد ضمن الـ8 الأوائل، وقد يكون ترتيبنا مختلفا –حال الخسارة- لأننا صعدنا بـ7 نقاط".

وواصل "اللاعبون لديهم إرادة قوية لتحقيق شيء. قائمة المنتخب بلا إصابة".

وأتم "لن أخوض في الحديث عن التحكيم، لكن لجنة الحكام يجب ألا تجعل الجميع يشعر بالشك بسبب جنسية الحكم".