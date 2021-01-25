منافس مصر – الدنمارك تسحق كرواتيا وتصطحب قطر إلى ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 23:12

كتب : محمد سمير

الدنمارك - كرواتيا - الصورة من حساب مصر 2021

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، مستفيدا من الفوز الكبير لـ الدنمارك على كرواتيا بنتيجة 38-26 في صالة استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي.

لترفع الدنمارك رصيدها إلى 10 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة التي كانت قد ضمنتها منذ الجولة الماضية.

فيما تجمّد رصيد كرواتيا عند 5 نقاط في المركز الرابع وودعت البطولة، إذ كانت تحتاج إلى الانتصار للعبور إلى الدور التالي.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج مونديال اليد – إسبانيا في ورطة؟ المجر تخسر الصدارة وتتجنب "الغول الذي يخشاه الجميع" مونديال اليد – قطر تحقق فوزا ملحميا على الأرجنتين وتقترب من ربع النهائي مونديال اليد – اليابان تُسقط البحرين.. والبرازيل تفوز على أوروجواي

كما ودّعت الأرجنتين المنافسات باحتلالها المركز الثالث برصيد 6 نقاط، إذ كانت في حاجة إلى تعادل كرواتيا والدنمارك.

واستفادت قطر من فوزها المثير على الأرجنتين، وهزيمة كرواتيا أمام الدنمارك، لتحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الأرجنتين.

وبالتالي، تلعب قطر أمام السويد في ربع النهائي يوم الأربعاء، بينما تلعب الدنمارك أمام مصر، مواجهة كانت قد تحددت سلفا.

وبتأهل قطر رفقة مصر، سيشهد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد منتخبين عربيين لأول مرة في التاريخ.

كما يتأهل منتخبان من خارج قارة أوروبا إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 1999 التي استضافتها مصر.

واستعرضت الدنمارك القوية أمام كرواتيا رغم عدم أهمية المباراة بالنسبة لها، فأنهت الشوط الأول متقدمة 17-15.

قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 12 هدفا مستفيدة من تألق نجمها إميل ياكوبسن الذي سجل 8 أهداف وحصد جائزة رجل المباراة.

وتدافع الدنمارك عن لقبها الذي ظفرت به في النسخة الماضية عام 2019.

مونديال اليد مصر 2021 قطر كرواتيا الدنمارك الأرجنتين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - هشام نصر: تنظيم مصر سيكون نموذجا لجميع الدول في ظل جائحة كورونا 15 دقيقة | مصر 2021
منافس مصر – الدنمارك تسحق كرواتيا وتصطحب قطر إلى ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي 33 دقيقة | مصر 2021
جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج 50 دقيقة | مصر 2021
مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ساعة | الدوري المصري
منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
مدرب سيمبا لـ في الجول: أعرف الأهلي جيدا.. ورحلت عن المريخ لأسباب خاصة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك