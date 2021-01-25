منافس مصر – الدنمارك تسحق كرواتيا وتصطحب قطر إلى ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، مستفيدا من الفوز الكبير لـ الدنمارك على كرواتيا بنتيجة 38-26 في صالة استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي.

لترفع الدنمارك رصيدها إلى 10 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة التي كانت قد ضمنتها منذ الجولة الماضية.

فيما تجمّد رصيد كرواتيا عند 5 نقاط في المركز الرابع وودعت البطولة، إذ كانت تحتاج إلى الانتصار للعبور إلى الدور التالي.

كما ودّعت الأرجنتين المنافسات باحتلالها المركز الثالث برصيد 6 نقاط، إذ كانت في حاجة إلى تعادل كرواتيا والدنمارك.

واستفادت قطر من فوزها المثير على الأرجنتين، وهزيمة كرواتيا أمام الدنمارك، لتحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الأرجنتين.

وبالتالي، تلعب قطر أمام السويد في ربع النهائي يوم الأربعاء، بينما تلعب الدنمارك أمام مصر، مواجهة كانت قد تحددت سلفا.

بعد اكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي .. إليكم الطريق نحو النهائي 🤾🌟 pic.twitter.com/vpWzZDgmkZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 25, 2021

وبتأهل قطر رفقة مصر، سيشهد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد منتخبين عربيين لأول مرة في التاريخ.

كما يتأهل منتخبان من خارج قارة أوروبا إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 1999 التي استضافتها مصر.

واستعرضت الدنمارك القوية أمام كرواتيا رغم عدم أهمية المباراة بالنسبة لها، فأنهت الشوط الأول متقدمة 17-15.

قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 12 هدفا مستفيدة من تألق نجمها إميل ياكوبسن الذي سجل 8 أهداف وحصد جائزة رجل المباراة.

وتدافع الدنمارك عن لقبها الذي ظفرت به في النسخة الماضية عام 2019.