جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والأهلي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة بيراميدز والأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.

ويدير جهاد جريشة المباراة ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد توفيق، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

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والثنائي طارق مجدي ومصطفى الشهدي للفيديو.

بينما يدير محمد الصباحي مباراة المقاولون العرب ضد سموحة، ويعاونه كل من أيمن دعبس وتحسين أبو السادات، وعبد الرحمن محمد حكما رابعا.

والثنائي محمود دسوقي وعمرو رمضان للفيديو.

الأهلي بيراميدز جهاد جريشة الدوري المصري
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