مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج

رد مورتن هنريكسن المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد، على مزاعم نظيره السلوفيني بتناول طعام فاسد في فندق الإقامة بمونديال اليد.

وزعم منتخب سلوفينيا لكرة اليد، إصابة 12 لاعبا في صفوفه بتسمم وآلام في المعدة بسبب طعام فندق الإقامة، على خلفية مواجهة مصر صاحبة الأرض.

وأشار الاتحاد السلوفيني: "نحن متأكدون أنها ليست مصادفة".

وذكرت محطة TV2 الدنماركية أن أوروش موهوريتش مدير منتخب سلوفينيا، نصح نظيره الدنماركي بتجنب طعام فندق الإقامة قبل مواجهة مصر.

لكن رد الدنمارك جاء صارما عبر TV2 ممثلة في مديرها الرياضي: "هذا الادعاء مضحك، لأننا نمتلك صورا للبعثة السلوفينية وهم يطلبون البيتزا من الخارج".

"نعرف أيضا أنهم يتناولون السلطات في البوفيه، وبالتالي هناك كثير من الأمور يمكن لومهم عليها".

"الكثير من الفرق تعاني من مشاكل المعدة، ليس السلوفينيين فقط".

منتخب الدنمارك نفسه عانى من نفس المشكلة، فغاب النجم ميكيل هانسن عن مباراتي اليابان وكرواتيا في ختام الدور الرئيسي، بسبب آلام في المعدة.

وواصل هنريكسن حديثه: "هناك منتخبات لم تواجه مصر ولاعبيها أصيبوا أيضا بمشاكل في المعدة".

وتابع: "موظفو الفندق يتحلون بالكفاءة ويحاولون القيام بالأفضل للحفاظ على أكبر قدر من النظافة، ونعتقد أنهم سيواصلون فعل ذلك قبل مواجهتنا أمام مصر".

وعن إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية فيما يخص الطعام قبل مواجهة مصر، قال هنريكسن مدير الدنمارك: "لا أعتقد أنه سيكون آمنا أن نقلّد السلوفانيين ونطلب البيتزا من الخارج، هذا قد يزيد الخطورة علينا، سنتناول ما يتم تقديمه لنا".

"هناك بعض لاعبينا الذين ليسوا في أفضل حالة، لكن حالتهم تتحسن".

وتلعب الدنمارك أمام مصر يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وكانت سلوفينيا قد ودعت المنافسات بعد تعادلها المثير أمام مصر في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.