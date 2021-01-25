ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بفيروس كورونا

الإثنين، 25 يناير 2021 - 22:21

كتب : FilGoal

ناتشو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ناتشو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشر النادي الإسباني بيانا رسميا أوضح فيه إن عينة اللاعب للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.

وشارك ناتشو (31 عاما) مع ريال مدريد في 10 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

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وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام عن إصابة مدربه زين الدين زيدان بفيروس كورونا. الأمر الذي تسبب في غيابه عن قيادة الفريق في مباراة ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح بطل الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ47 نقطة من 18 مباراة.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة المقبلة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد
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