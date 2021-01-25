في الجول يكشف الملعب الذي سيستضيف مران الأهلي في كأس العالم للأندية

الإثنين، 25 يناير 2021 - 21:59

كتب : محمد الجزار

احتفال لاعبو الأهلي أمام المقاولون

يسافر الأهلي الجمعة المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

فما هو الملعب الذي سيخوض الأهلي عليه تدريباته؟ FilGoal.com يكشف.

سيخوض الأهلي مرانه الاعتيادي على ملاعب جامعة قطر إذ أن اللجنة المنظمة للبطولة حددت ثلاثة ملاعب فقط للأندية المشاركة في البطولة بالإضافة للملعب الخاص بنادي الدحيل.

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وملاعب جامعة قطر سبق لها استضافة ليفربول في مونديال الأندية الموسم الماضي، بالإضافة للزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وسيتم تخصيص الملعب رقم 1 في جامعة قطر للأهلي، ورقم 5 لأولسان هيواندي الكوري الجنوبي، ورقم 6 لتيجريس المكسيكي.

وسيخوض الأهلي أول مران له في قطر يوم السبت المقبل بعد يوم واحد من وصوله.

أما ملعب "الإرسال" والواقع في منطقة الوحدة والذي تم بنائه ليستضيف كأس العالم 2022 سيخصص لتدريبات بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.

فيما سيخوض بطل كوبا ليبرتادوريس المنتظر بين سانتوس أو بالميراس البرازيليين تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة في الرابع من فبراير المقبل بملاقاة الدحيل القطري.

الأهلي كأس العالم للأندية
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