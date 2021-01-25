بادجي يسجل هدفه الأول مع أنقرة جوتشو في خسارة مجنونة
الإثنين، 25 يناير 2021 - 21:44
كتب : FilGoal
سجّل أليو بادجي هدفه الأول بقميص أنقرة جوتشو، خلال الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام ألانياسبور، بالجولة 20 من الدوري التركي.
أليو بادجي
النادي : أنقرة جوتشو
بادجي الذي يلعب معارا من الأهلي إلى أنقرة جوتشو حتى نهاية الموسم، شارك أساسيا وغادر الملعب في الدقيقة 72.
وسجل قبلها بادجي هدف أنقرة الثالث بالدقيقة 65 في مباراة مجنونة آلت في النهاية إلى أصحاب الأرض.
Badji. Golllll 3—3 pic.twitter.com/t1kPNqBiCM— SöNMEZ AYKANAT ™🇹🇷🇦🇿 (@SnmezAykanat) January 25, 2021
وكان بادجي قد شارك في مواجهة قاسم باشا بالجولة الماضية لمدة 79 دقيقة.
ويعود بادجي للملاعب الأوروبية بعد ديورجاردنس السويدي، ورابيد فيينا النمساوي.
وتوقّف رصيد أنقرة جوتشو مع الهزيمة عند 18 نقطة في المركز 19 من 21 فريقا.