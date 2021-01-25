بادجي يسجل هدفه الأول مع أنقرة جوتشو في خسارة مجنونة

سجّل أليو بادجي هدفه الأول بقميص أنقرة جوتشو، خلال الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام ألانياسبور، بالجولة 20 من الدوري التركي.

بادجي الذي يلعب معارا من الأهلي إلى أنقرة جوتشو حتى نهاية الموسم، شارك أساسيا وغادر الملعب في الدقيقة 72.

وسجل قبلها بادجي هدف أنقرة الثالث بالدقيقة 65 في مباراة مجنونة آلت في النهاية إلى أصحاب الأرض.

وكان بادجي قد شارك في مواجهة قاسم باشا بالجولة الماضية لمدة 79 دقيقة.

ويعود بادجي للملاعب الأوروبية بعد ديورجاردنس السويدي، ورابيد فيينا النمساوي.

وتوقّف رصيد أنقرة جوتشو مع الهزيمة عند 18 نقطة في المركز 19 من 21 فريقا.