خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان.. واتجاه للموافقة على بيع مصطفى محمد

الإثنين، 25 يناير 2021 - 21:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد

شهدت الساعات القليلة الماضية عودة المفاوضات بين نادي الزمالك وسانت إيتيان، بشأن بيع مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء للنادي الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات عادت مرة أخرى بين الزمالك وسانت إيتيان بشأن مصطفى محمد.

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف مصطفى محمد أربع مباريات ليغيب عن أغلب مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال ليغير الزمالك من قراره السابق ويفكر في رحيل اللاعب والاستفادة بالمقابل المادي.

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وتتجه النية داخل الزمالك للموافقة على بيع مصطفى محمد، وذلك بعد إرسال طلبات القلعة البيضاء المالية إلى النادي الفرنسي.

كما أن النادي الفرنسي أبدى موافقة مبدئية على طلبات الزمالك المالية للموافقة على بيع مصطفى محمد.

وتعقد اللجنة المسؤولة عن إدارة كرة القدم بنادي الزمالك جلسة حاليا لحسم ملف بيع مصطفى محمد لنادي سانت إيتيان الفرنسي.

على أن ترفع اللجنة قرارها النهائي إلى اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

الزمالك مصطفى محمد سانت إيتيان
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