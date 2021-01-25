الخطيب يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية

الإثنين، 25 يناير 2021 - 21:23

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الخطيب يتسلم جائزة النادي الأكثر تتويجا من جلوب سوكر

اعتمد مجلس إدارة الأهلي اليوم الإثنين تشكيل بعثة النادي التي سوف تسافر إلى قطر الجمعة المقبلة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم للأندية في قطر بداية من الرابع من شهر فبراير المقبل وحتى الـ11 من الشهر ذاته.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه أن يترأس رئيس النادي محمود الخطيب البعثة في مونديال الأندية.

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كما تقرر أن تضم البعثة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وجمال جبر مدير الإعلام ومحمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وأمير توفيق مدير التعاقدات.

هذا بالإضافة لنائب أمير توفيق، أشرف عمر، وحنان الزيني مسؤولة تراخيص اللوائح لدي الأهلي.

وسوف يستهل الأهلي مهمته في مونديال الأندية بملاقاة الدحيل القطري.

وسوف يلاقي الفائز من تلك المباراة، بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

الأهلي محمود الخطيب كأس العالم للأندية
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