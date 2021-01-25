مونديال اليد – إسبانيا في ورطة؟ المجر تخسر الصدارة وتتجنب "الغول الذي يخشاه الجميع"

حسمت إسبانيا صدارة المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزها على المجر 36-28 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 9 نقاط وتقفز إلى المركز الأول، فيما تجمّد رصيد المجر عند 8 نقاط في المركز الثاني، بعد أن ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور المقبل بشكل مسبق منذ الجولة السابقة.

وحققت إسبانيا أسبقية مريحة طوال فترات اللقاء، إذ أنهت الشوط الأول بفارق 7 أهداف، قبل أن توسّع الفارق إلى 8 مع نهاية المواجهة.

وبالتالي تلتقي إسبانيا نظيرتها النرويج في الدور المقبل، فيما تلعب المجر أمام فرنسا.

ورغم تصدرها المجموعة، إلا أن إسبانيا ستكون على موعد ناري محتمل في نصف النهائي، إذا تجاوزت النرويج، وستلعب أمام الفائز من مصر صاحبة الأرض والدنمارك حامل اللقب والمرشح الأول للبطولة.

وفاز جونزالو بيريز حارس مرمى إسبانيا بجائزة رجل المباراة بعد سلسلة من التصديات الحاسمة.