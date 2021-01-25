مونديال اليد – قطر تحقق فوزا ملحميا على الأرجنتين وتقترب من ربع النهائي

لترفع قطر رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الدنمارك (8 نقاط) المتأهلة والضامنة للصدارة منذ الجولة الماضية.

فيما تجمّد رصيد الأرجنتين عند 6 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن قطر، لتفقد حظوظها في العبور إلى ربع النهائي.

وكانت الأرجنتين في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور المقبل دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

بينما تحتاج قطر إلى خسارة كرواتيا أمام الدنمارك في المباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، لتعبر إلى الدور التالي بعد أن عادت من بعيد.

المباراة شهدت إثارة غير عادية، وبدأها رجال الأرجنتين بقوة بالغة ووصلوا بالفارق إلى 6 أهداف في بعض أوقات الشوط الأول.

لكن قطر نجحت في العودة تدريجيا وأنهت الشوط متأخرة بفارق نقطة وحيدة.

في الشوط الثاني واصلت قطر مطاردة النتيجة حتى تقدّمت لأول مرة أخيرا في الدقيقة 49، قبل 11 دقيقة فقط على نهاية المواجهة.

وكاد التأهل أن يضيع من قطر في الثانية الأخيرة من الدقيقة 60 عندما سددت الأرجنتين كرة أخيرة مباغتة، لكن الحارس القطري تصدى وحافظ على آمال بلاده في العبور.

وفاز فرانكيز مارزو لاعب قطر بجائزة رجل المباراة بعد قيادته العودة الرائعة لـ قطر وتسجيله 8 أهداف.

وكانت الأرجنتين قد بعثرت أوراق المجموعة في الجولة الماضية عندما تغلبت على كرواتيا المرشحة، لكنها عادت وسقطت أمام قطر في مباراة مثيرة لتحافظ على آمال كرواتيا التي أصبح مصيرها في يدها.

وتلعب الدنمارك متصدرة تلك المجموعة أمام مصر في ربع النهائي، فيما تلتقي السويد أمام قطر أو كرواتيا، ويتحدد ذلك مساء اليوم.