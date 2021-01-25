قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد على رأس الهجوم لمباراة الأهلي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - رمضان صبحي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

أخبار متعلقة
أحمد حسن: كنت أتمنى لـ بيراميدز أن يكون منافسا قويا الموسم الحالي.. ومن يضم الصفقات؟ سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. عدا أكرم توفيق فرج عامر لـ في الجول: الكرة تجاوزت خط المرمى أمام بيراميدز.. سموحة يريد حقه فرج عامر: أموال صفقة مصطفى فتحي "مبروكة".. والأهلي أفضل فنيا من بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس - - محمود وادي

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - أولونجا يقود الدحيل لفوز ساحق في آخر اختبار قبل المونديال 11 دقيقة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد على رأس الهجوم لمباراة الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
صفقة جروس الثالثة.. شالكه يضم ظهير فولفسبورج 33 دقيقة | الدوري الألماني
كوميك بوك في الجول – القرار الذي دمر مسيرة مارادونا 51 دقيقة | حكايات في الجول
مهاجم الأرجنتين السابق ينتقل إلى أتلانتا يونايتد ساعة | أمريكا
إقالة سكولاري من تدريب كروزيرو ساعة | أمريكا
قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد – اليابان تُسقط البحرين.. والبرازيل تفوز على أوروجواي 2 ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك