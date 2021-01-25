صفقة جروس الثالثة.. شالكه يضم ظهير فولفسبورج

أعلن نادي شالكه عن ضم ويليام دي أسيفيدو فورتادو قادما من فولفسبورج في سوق الانتقالات الشتوية.

وتعاقد شالكه مع ويليام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما اتفق الناديان على إبقاء بنود العقد غير معلنة.

وصرّح ويليام عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "لا أطيق الانتظار حتى أنضم أخيرا إلى شالكه".

"يتبقى أمامنا 16 مباراة حتى نحصد النقاط المطلوبة للبقاء في الدوري الممتاز. أنا متلهف لمساعدة النادي على تحقيق هذا الهدف".

Right-back #William has joined the Royal Blues on loan for the remainder of the season ✍️#S04 | #BemvindoWilliam — FC Schalke 04 (@s04_en) January 25, 2021

ويليام (25 عاما) ظهير أيمن برازيلي كان ضمن القائمة التي حصدت ذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وانضم ويليام إلى فولفسبورج عام 2017 قادما من إنترناسيونال مقابل 5 ملايين يورو، لكنه لم يخض معه إلا مباراتين فقط في الدوري الألماني هذا الموسم.

وخاض ويليام إجمالا 83 مباراة مع فولفسبورج، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

ويعد ويليام ثالث صفقة شتوية لـ شالكه بعد انتداب سياد كولاسيناك من أرسنال، وكلاس يان هونتيلار من أياكس أمستردام.

ويسعى شالكه –تحت قيادة كريستيان جروس- إلى تحقيق المهمة الصعبة والنجاة من الهبوط.

ويحتل شالكه المركز 18 –الأخير- في الدوري الألماني برصيد 7 نقاط.