كوميك بوك في الجول – القرار الذي دمر مسيرة مارادونا
الإثنين، 25 يناير 2021 - 19:46
كتب : FilGoal
قرار واحد فقط يمكنه أن يغير حياتك للأبد ويعطلك عن مجد أكبر مما تحقق بكثير.
60 سنة عاشهم دييجو أرماندو مارادونا وعانى خلال نصفهم من إدمان المخدرات.
قرار واحد فقط أثر على مسيرة واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ باعترافه هو شخصيا وتأكيده على ندمه على تلك الخطوة.
فماذا حدث؟ وكيف تأثرت مسيرة مارادونا وصحته بسبب الإدمان؟
شاهد كوميك بوك جديد من FilGoal.com وتلك المرة بالتعاون مع صندوق وعلاج مكافحة الإدمان.
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