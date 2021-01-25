كوميك بوك في الجول – القرار الذي دمر مسيرة مارادونا

قرار واحد فقط يمكنه أن يغير حياتك للأبد ويعطلك عن مجد أكبر مما تحقق بكثير.

60 سنة عاشهم دييجو أرماندو مارادونا وعانى خلال نصفهم من إدمان المخدرات.

قرار واحد فقط أثر على مسيرة واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ باعترافه هو شخصيا وتأكيده على ندمه على تلك الخطوة.

فماذا حدث؟ وكيف تأثرت مسيرة مارادونا وصحته بسبب الإدمان؟

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