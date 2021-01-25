مهاجم الأرجنتين السابق ينتقل إلى أتلانتا يونايتد
الإثنين، 25 يناير 2021 - 19:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي عن ضم الأرجنتيني ليساندرو لوبيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع راسينج كلوب.
ليساندرو لوبيز
النادي :
ويقود أتلانتا تدريبيا المدير الفني الأرجنتيني جابرييل هاينتسه الذي سيجتمع بزميله السابق في منتخب راقصي التانجو.
وقضى ليساندرو 5 سنوات في صفوف راسينج كلوب وفاز معه بالدوري الأرجنتيني 2019 وحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة بذاك الموسم.
#ATLUTD signs decorated leader, Lisandro López ⚽️
Details: https://t.co/oBGO8zEJuz pic.twitter.com/L7tCyMNO4A— Atlanta United FC (@ATLUTD) January 25, 2021
ويمتلك ليساندرو مسيرة مميزة سابقة في الملاعب الأوروبية مع بورتو البرتغالي وأوليمبيك ليون الفرنسي.
كما لعب للغرافة القطري وإنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يعود إلى راسينج في 2016 بعد أن بدأ فيه مسيرته.
ويمتلك ليساندرو 7 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين بين 2005 و2009، لكنه لم يتواجد في قائمة أي بطولة كبرى.
واحتل أتلانتا يونايتد المركز 12 في القسم الشرقي بالموسم الماضي، والـ 23 إجمالا من 26 نادٍ.