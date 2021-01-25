مهاجم الأرجنتين السابق ينتقل إلى أتلانتا يونايتد

أعلن نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي عن ضم الأرجنتيني ليساندرو لوبيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع راسينج كلوب.

ويقود أتلانتا تدريبيا المدير الفني الأرجنتيني جابرييل هاينتسه الذي سيجتمع بزميله السابق في منتخب راقصي التانجو.

وقضى ليساندرو 5 سنوات في صفوف راسينج كلوب وفاز معه بالدوري الأرجنتيني 2019 وحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة بذاك الموسم.

ويمتلك ليساندرو مسيرة مميزة سابقة في الملاعب الأوروبية مع بورتو البرتغالي وأوليمبيك ليون الفرنسي.

كما لعب للغرافة القطري وإنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يعود إلى راسينج في 2016 بعد أن بدأ فيه مسيرته.

ويمتلك ليساندرو 7 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين بين 2005 و2009، لكنه لم يتواجد في قائمة أي بطولة كبرى.

واحتل أتلانتا يونايتد المركز 12 في القسم الشرقي بالموسم الماضي، والـ 23 إجمالا من 26 نادٍ.