إقالة سكولاري من تدريب كروزيرو
الإثنين، 25 يناير 2021 - 19:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن إقالة لويس فيليبي سكولاري من تدريب الفريق.
يأتي ذلك بعد فشل سكولاري في قيادة كروزيرو إلى العودة للدوري البرازيلي الممتاز.
وقاد سكولاري كروزيرو في 21 مباراة، فاز في 9 منها فقط، وتعادل 8، وخسر 4.
Comunicado - Luiz Felipe Scolari
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ويحتل كروزيرو المركز 12 في دوري القسم الثاني بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع المؤهل إلى الممتاز.
وتضرر كروزيرو بخصم 6 نقاط من رصيده كعقوبة موقعة عليه من فيفا بعد عدم سداد قيمة صفقة شراء دينيلسون من الوحدة الإماراتي.
سكولاري (72 عاما) سجّل عودة رومانسية لـ كروزيرو العام الماضي بعد أن قاده بين 2001 و2002، فترة سبقت تحوّله لتدريب منتخب البرازيل مباشرةً والفوز معه بكأس العالم.
ويعد كروزيرو أحد أعرق الأندية البرازيلية، إذ فاز بالدوري الممتاز 4 مرات آخرها في 2014، كما توج بـ كوبا ليبرتادوريس مرتين.