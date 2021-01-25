قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بيراميدز

الإثنين، 25 يناير 2021 - 19:04

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

عاد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إلى قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء، في استاد الدفاع الجوي.

وغاب الشناوي عن المباراة السابقة للأهلي أمام المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الأحمر 3-2 بسبب الإيقاف.

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وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – أحمد بيكهام – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – محمود كهربا.

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – مروان محسن – والتر بواليا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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