مونديال اليد – اليابان تُسقط البحرين.. والبرازيل تفوز على أوروجواي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

البرازيل وأوروجواي - كأس العالم لكرة اليد 2021 - الصورة من الموقع الرسمي للبطولة

فاز منتخب اليابان لكرة اليد على البحرين اليوم الإثنين بنتيجة 29-25 في ثالث جولات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم 2021.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في الفترة من 13 لـ31 يناير الجاري.

وودع كلاع المنتخبين منافسات البطولة بالفعل بعدما احتل منتخب اليابان المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

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فيما يأتي منتخب البحرين سادسا بدون أي نقطة.

أما في حساب المجموعة الأولى للدور الرئيسي حقق منتخب البرازيل فوزه الأول في الجموعة على حساب أوروجواي بنتيجة 37-17.

وأنهى منتخب البرازيل المنافسات بعدما حصد ثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب أوروجواي سادسا بدون أي نقطة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على كاب فيردي بنتيجة 10-0 بعدما انسحب الأخير قبل عدة أيام بسبب كثرة المصابين في صفوفه بفيروس كورونا.

مونديال اليد البرازيل اليابان البحرين
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