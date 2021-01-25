كفر الشيخ لـ في الجول: تأجيل مباراة بلدية المحلة بسبب إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة في مجموعة بحري للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأتي تأجيل المباراة بعد إصابة 7 لاعبين من كفر الشيخ بفيروس كورونا.

وقال أشرف أبو حليمة رئيس نادي كفر الشيخ لـFilGoal.com: "الفريق خضع لاختبار رابيد تيست وكشفت النتائج إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا، لكن بعد عمل مسحات طبية للاعبين المصابين، ظهرت النتيجة إيجابية لـ7 لاعبين".

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 7 يناير الماضي ضمن مباريات الأسبوع السابع، لكن تم تأجيلها لإصابة 12 لاعبا من بلدية المحلة بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

بعد إصابة لاعبي البلدية، تم تحديد يوم 25 يناير لكي تلعب المباراة، قبل أن يتم ترحيلها ليوم 26 يناير، لكن بعد إصابة لاعبي كفر الشيخ تم تأجيل المباراة لتلعب يوم 15 فبراير المقبل.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن كفر الشيخ صاحب المركز السابع بنفس العدد من النقاط، بعدما لعب الفريقين 8 مباريات.