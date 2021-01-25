خبر في الجول – إعادة مسحة أكرم توفيق للمرة الثانية

الإثنين، 25 يناير 2021 - 18:13

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين وأكرم توفيق - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

قال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي محمد شوقي إن الجميع أصبح في حيرة بسبب تغير نتائج مسحات فيروس كورونا للاعبين.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

قرر الأهلي إعادة مسحة للاعب الفريق أكرم توفيق مرة ثانية بعدما ظهرت نتيجة العينة التي أجراها مؤخرا قبل لقاء بيراميدز إيجابية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المسؤولين في الأهلي يؤمنون أن أي لاعب شُفي من فيروس كورونا ستظل نتائج مسحته إيجابية بسبب ارتفاع نسبة الأجسام المضادة لديه.

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لذا بناء عليه يفضل الجهاز الطبي للأهلي إجراء إعادة مسحة لأكرم توفيق للتأكد من إن كانت الأولى إيجابية أم لا.

وكان أكرم توفيق تكرر معه الأمر قبل عدة أيام إذ أنه ظهرت نتيجة عينته إيجابية وخضع للعزل وعقب عودته استمرت إيجابية عينته.

وبناء عليه قرر الأهلي إعادة مسحة لاعب منتخب مصر الأولمبي وجاءت سلبية قبل عدة أيام.

وكان محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي تحدث قبل عدة أسابيع قائلا: "الجميع أصبح لا يفهم ما يحدث وأصبحنا في حيرة شديدة جدا".

وواصل "الأمر أصبح له تبعات كذلك، عندما تأتي عينة لاعب ما سلبية ونشركه في المران ويخالط زملائه بعد نتائج موثوقة ودقيقة ونتفاجأ بإيجابية عينته فالأمر محير جدا".

وتابع "فكرنا أن نعرض كلجنة طبية على إدارة النادي وإدارة الكرة ألا نشرك أي لاعب تأتي عينته سلبية إلا بعد إجراء مسحة جديدة لنتأكد".

وأضاف "أعي أن ذلك يسبب ارتباكا للطاقم الفني وهذا من المفترض ألا يحدث لكن هذا الواقع حاليا".

الأهلي أكرم توفيق
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