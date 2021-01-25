تقرير: ميلان يرسل عرضه الأخير لضم ظهير برشلونة

يقوم مسؤولو نادي ميلان بمحاولة أخيرة لضم جونيور فيربو الظهير الأيسر برشلونة، بحسب ما نشرته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

وبحسب التقرير فإن ميلان، أرسل عرضا جديدا لبرشلونة، لاستعارة فيربو في فترة الانتقالات الشتوية، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ولن يُرسل ميلان عروضا أخرى لبرشلونة بشأن اللاعب كما أوضح التقرير.

ويرغب مسؤولو ميلان في التعاقد مع لاعب بديل لثيو هيرنانديز الذي يشغل الجبهة اليسرى بمفرده في النادي الإيطالي.

فيربو (24 عاما) انضم لبرشلونة قادما من ريال بيتيس عام 2019.

وشارك فيربو في 34 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، وسجل هدفا وصنع 3.

وقام ميلان بضم ماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر وسواليهو ميتي من تورينو واستعار فيكايو توموري من تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية لحالية.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي بـ43 نقطة بعد 19 جولة.