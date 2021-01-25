سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. عدا أكرم توفيق

الإثنين، 25 يناير 2021 - 17:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها فريق الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز، وجاءت سلبية لكل اللاعبين عدا أكرم توفيق.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء، في استاد الدفاع الجوي.

واستمرت مسحة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر إيجابية.

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وقرر الجهاز الطبي للأهلي إعادة مسحة اللاعب مرة أخرى.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الأهلي بيراميدز أكرم توفيق
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