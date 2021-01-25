زد يتعاقد مع أحمد جعفر ومدافع الداخلية إسلام صيام

الإثنين، 25 يناير 2021 - 17:32

كتب : رضا السنباطي

إسلام صيام - نادي زد

تعاقد نادي زد مع مدافع الداخلية إسلام صيام بعقد يمتد لموسم ونصف في صفقة انتقال حر بالإضافة لأحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق.

وقال وائل فؤاد وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "أتممنا اليوم تعاقد إسلام صيام مع زد بعد نهاية تعاقده مع الداخلية".

وكان زد تعاقد في وقت سابق مع أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق لتدعيم صفوفه.

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وارتدى إسلام صيام قمصان أندية المقاولون العرب وغزل المحلة والنصر للتعدين والأسيوطي سبورت وبتروجيت.

كما أعلن زد تعاقده مع مهاجم الزمالك الأسبق أحمد جعفر في صفقة انتقال حر.

ويلعب زد في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز الخامس بـ14 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ويبتعد زد عن بورتو السويس المتصدر بفارق ثماني نقاط.

إسلام صيام زد في الدرجة الثانية
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