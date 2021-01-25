أوندا سيرو: باريس سان جيرمان قدم عرضا خرافيا لراموس

الإثنين، 25 يناير 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

يبدو أن هواية جمع النجوم لا تزال مستمرة في باريس سان جيرمان، وهذه المرة يعد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد هدفا للنادي الفرنسي.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضا بقيمة 45 مليون يورو لضم راموس، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

مما يُعني إن راموس سيحصل على 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

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عرض باريس سان جيرمان الضخم لن يستطيع ريال مدريد التنافس معه بحسب التقرير، لأن الفريق الإسباني لا يريد التجديد لراموس لمدة 3 مواسم وبمثل هذا الراتب.

انتقال راموس للفريق الفرنسي سيجعله ينضم لكتيبة النجوم، التي يأتي على رأسها: نيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وآنخيل دي ماريا وكايلور نافاس.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لتجديد التعاقد.

ويكمل راموس عامه الـ35 في مارس المقبل.

وانتقل راموس لريال مدريد عام 2005، قادما من إشبيلية.

ولعب راموس مع ريال مدريد 668 مباراة سجل خلالهم 100 هدفا وصنع 40.

ريال مدريد باريس سان جيرمان
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