خبر في الجول - أوناجم يقترب من الدوري السعودي.. والبديل أجنبي

علم FilGoal.com أن محمد أوناجم لاعب الزمالك اقترب من الرحيل عن الفريق للانضمام إلى ناد سعودي خلال يناير الجاري.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وينتظر اللاعب المغربي البالغ عمره 29 عاما عرضا سعوديا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ليرحل نهائيا عن الزمالك أو على سبيل الإعارة.

ويصل العرض للزمالك خلال ساعات، وعلم FilGoal.com أن الفارس الأبيض ينوي الموافقة على رحيل مهاجمه للتعاقد مع بديل أجنبي.

وشارك أوناجم لمدة 63 دقيقة فقط مع الزمالك في الموسم الجاري وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من حسابات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بعدم المشاركة في آخر 5 لقاءات للفريق في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض أوناجم موسمه الثاني مع الزمالك منذ انضم في 2019 قادما من الوداد.

وتوج مع القلعة البيضاء بثلاثة ألقاب.