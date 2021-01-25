خبر في الجول - أوناجم يقترب من الدوري السعودي.. والبديل أجنبي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 16:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم يهدر فرصة الزمالك الخطيرة أمام بيراميدز

علم FilGoal.com أن محمد أوناجم لاعب الزمالك اقترب من الرحيل عن الفريق للانضمام إلى ناد سعودي خلال يناير الجاري.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتظر اللاعب المغربي البالغ عمره 29 عاما عرضا سعوديا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ليرحل نهائيا عن الزمالك أو على سبيل الإعارة.

ويصل العرض للزمالك خلال ساعات، وعلم FilGoal.com أن الفارس الأبيض ينوي الموافقة على رحيل مهاجمه للتعاقد مع بديل أجنبي.

أخبار متعلقة
فليك: الفارق في صدارة الدوري أصبح مريحا ولكن مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلبنا استعارة ربيعة ومروان محسن من الأهلي برونو يكشف طرد سولشاير له بسبب كثرة التدرب على الركلات الحرة.. ونصيحة كافاني القضاء الإداري يقبل دعوى إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بتسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات"

وشارك أوناجم لمدة 63 دقيقة فقط مع الزمالك في الموسم الجاري وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من حسابات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بعدم المشاركة في آخر 5 لقاءات للفريق في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض أوناجم موسمه الثاني مع الزمالك منذ انضم في 2019 قادما من الوداد.

وتوج مع القلعة البيضاء بثلاثة ألقاب.

حميد أحداد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوميك بوك في الجول – القرار الذي دمر مسيرة مارادونا 15 دقيقة | حكايات في الجول
مهاجم الأرجنتين السابق ينتقل إلى أتلانتا يونايتد 27 دقيقة | أمريكا
إقالة سكولاري من تدريب كروزيرو 54 دقيقة | أمريكا
قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بيراميدز 58 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد – اليابان تُسقط البحرين.. والبرازيل تفوز على أوروجواي ساعة | مصر 2021
كفر الشيخ لـ في الجول: تأجيل مباراة بلدية المحلة بسبب إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إعادة مسحة أكرم توفيق للمرة الثانية ساعة | الدوري المصري
تقرير: ميلان يرسل عرضه الأخير لضم ظهير برشلونة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك