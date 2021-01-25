فليك: الفارق في صدارة الدوري أصبح مريحا ولكن

شدد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ على أن الفارق المريح في صدارة الدوري الألماني لن يجعل فريقه يتراخى في مبارياته المقبلة بالمسابقة.

ودك بايرن شباك شالكه برباعية نظيفة، ليزيد الفارق بينه وبين لايبزيج أقرب ملاحقيه في صدارة جدول الدوري الألماني إلى 7 نقاط.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد حققنا الفوز بدون اهتزاز شباكنا مرتين على التوالي. أنا سعيد لأننا تمكنا من حصد 9 نقاط خلال أسبوع".

وأضاف "نحن سعداء بنتيجة مباراة شالكه، لكن يمكننا القيام ببعض الأشياء بشكل أفضل، خاصة الاستحواذ".

وواصل "الفارق في صدارة الدوري أصبح مريحا ولكن من المهم أن نتعامل مع كل مباراة بالطريقة التي تعاملنا بها مع المباريات القليلة الماضية، وأن نؤدي بنسبة 100%".

وأتم "سيحصل اللاعبون على يومين إجازة الآن. هذا مهم لتصفية ذهنك من وقت لآخر. من يوم الأربعاء سنستعد بشكل مكثف لمباراة هوفنهايم".

ونجح بايرن في تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الألماني والـ12 هذا الموسم، على حساب شالكه، ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.

وسجل أهداف العملاق البافاري كل من توماس مولر هدفين وهدف لكل من روبرت ليفاندوفسكي وديفيد ألابا.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني حاليا برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزج الثاني، فيما تجمد رصيد شالكه عند 7 نقاط في المركز الـ18.

وتعد تلك هي المباراة الخامسة لشالكه مع مدربه الجديد كريستيان جروس، وانتصر مرة وحيدة بنتيجة 4-0 أمام هوفنهايم في الجولة الـ15.

ويعد هذا هو الانتصار الثامن على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري لصالح بايرن ميونيخ، ولم يحقق شالكه الفوز أمام بايرن في الدوري الألماني منذ موسم 2010-2011 وبالتحديد حينما فاز في الجولة الـ15 بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2010.