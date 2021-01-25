المصري: اتحاد الكرة وافق على إلغاء بند الحراس الأجانب.. وكأس مصر بدون VAR

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن بند عدم وجود حراس مرمى أجانب في الدوري المصري قد تم إلغاؤه خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، كما أشار إلى أن مواجهات كأس مصر ستقام بدون تقنية حكم الفيديو ماعدا النهائي.

وصرح الخولي للصحفيين قائلا: "أبرز ما تحدثنا فيه خلال اجتماع اليوم كان حول تقنية حكم الفيديو والمشاكل التي تواجهنا".

وواصل "بالنسبة لعدم وضوح تأجيل مباراة لفريق بسبب إصابات كورونا، إن أصيب 6 لاعبين على الأقل بسبب كورونا يتم تأجيل مباراة".

وأكمل "المباراة التالية لو كان نفس اللاعبين الـ6 مصابين ستلعب، لكن لو 6 مختلفين ستؤجل".

وتابع "في الموسم الجديد، سيكون 5 لاعبين أجانب لم يتم تحديد الجنسية أو المراكز، وتم إلغاء بند حراس المرمى".

وأردف "لسبب بسيط، المنتخب الأولمبي لن يتعرض للضرر، بسبب وجود وفرة في الحراس فنيا".

واستطرد "وعدنا بأن يتم التعاقد مع شركة جديدة من أجل تقنية VAR مع أول توقف للدوري، تحت أي ظروف ووضع لابد أن تستمر التقنية، كل الأندية أجمعت على استمراره بغض النظر عن الوضع".

وأكمل "هناك مشاكل فنية واضحة للجميع، منها موضوع خط المرمى".

وأتم "تم الاتفاق كذلك على خوض كافة مباريات كأس مصر للموسم الجاري بدون تقنية حكم الفيديو ماعدا النهائي".

وأعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي 8 توصيات هامة بعد نهاية اجتماعه مع الأندية اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)