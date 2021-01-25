المصري: اتحاد الكرة وافق على إلغاء بند الحراس الأجانب.. وكأس مصر بدون VAR

الإثنين، 25 يناير 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن بند عدم وجود حراس مرمى أجانب في الدوري المصري قد تم إلغاؤه خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، كما أشار إلى أن مواجهات كأس مصر ستقام بدون تقنية حكم الفيديو ماعدا النهائي.

وصرح الخولي للصحفيين قائلا: "أبرز ما تحدثنا فيه خلال اجتماع اليوم كان حول تقنية حكم الفيديو والمشاكل التي تواجهنا".

وواصل "بالنسبة لعدم وضوح تأجيل مباراة لفريق بسبب إصابات كورونا، إن أصيب 6 لاعبين على الأقل بسبب كورونا يتم تأجيل مباراة".

أخبار متعلقة
أبو جريشة: المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك.. وأشكر القطبين على مساندة الإسماعيلي اتحاد الكرة يعلن 8 توصيات بعد اجتماعه مع أندية الدوري: قواعد الموسم المقبل وبديل VAR رئيس وادي دجلة: اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة شهد تحديد موعد نهاية الموسم وفترات قيد العام المقبل

وأكمل "المباراة التالية لو كان نفس اللاعبين الـ6 مصابين ستلعب، لكن لو 6 مختلفين ستؤجل".

وتابع "في الموسم الجديد، سيكون 5 لاعبين أجانب لم يتم تحديد الجنسية أو المراكز، وتم إلغاء بند حراس المرمى".

وأردف "لسبب بسيط، المنتخب الأولمبي لن يتعرض للضرر، بسبب وجود وفرة في الحراس فنيا".

واستطرد "وعدنا بأن يتم التعاقد مع شركة جديدة من أجل تقنية VAR مع أول توقف للدوري، تحت أي ظروف ووضع لابد أن تستمر التقنية، كل الأندية أجمعت على استمراره بغض النظر عن الوضع".

وأكمل "هناك مشاكل فنية واضحة للجميع، منها موضوع خط المرمى".

وأتم "تم الاتفاق كذلك على خوض كافة مباريات كأس مصر للموسم الجاري بدون تقنية حكم الفيديو ماعدا النهائي".

وأعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي 8 توصيات هامة بعد نهاية اجتماعه مع الأندية اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

المصري اتحاد الكرة اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - أحداد يقترب من الدوري السعودي.. والبديل أجنبي 6 دقيقة | مصر
فليك: الفارق في صدارة الدوري أصبح مريحا ولكن 18 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلبنا استعارة ربيعة ومروان محسن من الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
القضاء الإداري يقبل دعوى إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بتسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات" 55 دقيقة | الدوري المصري
برونو يكشف طرد سولشاير له بسبب كثرة التدرب على الركلات الحرة.. ونصيحة كافاني ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: اتحاد الكرة وافق على إلغاء بند الحراس الأجانب.. وكأس مصر بدون VAR ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد - قائد الأرجنتين: نقدم أفضل أداء لنا في بطولات العالم بعيدا عن مصيرنا من ربع النهائي ساعة | مصر 2021
اتحاد الكرة يعلن 8 توصيات بعد اجتماعه مع أندية الدوري: قواعد الموسم المقبل وبديل VAR ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك