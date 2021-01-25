طارق السيد يوضح: شروط تواجد اللاعب الأجنبي في الزمالك.. وإمكانيات فتوح تجعله أساسيا مع المنتخب

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق إنه يفضل بشكل شخصي أن يكون اللاعب الأجنبي في ناديه فعال بشكل أساسي وإلا فلا استفادة منه، كما أشار إلى أن أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريقه يمتلك من الإمكانيات ما تجعله أساسيا في النادي والمنتخب.

وصرح السيد عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أحداد كان هداف الدوري المغربي وأوناجم من أفضل الأجنحة، لكن هناك أمر ما خاطئ، قد تكون قناعة المدير الفني أنه يرى أنهما قد لا يفيدان الفريق أو يناسبا خططه".

وتابع "لدي مبدأ في الكرة، وهذا بشكل شخصي، اللاعب الأجنبي الذي يدخل الزمالك ولا يشارك بشكل أساسي لا يجب أن يستمر، لأنني جلبته لكي استفاد منه وليس لكي يجلس على مقاعد البدلاء أو لا يدخل قائمة المباراة".

وأردف "ذلك يشكل عبئا ماديا وفنيا، لكن أن ينضم للفريق ونسبة مشاركته قليلة، فما وجه استفادة النادي؟".

وواصل "لدي قناعة بقدرات فتوح منذ دخوله نادي الزمالك، علمت أنه سيلعب لمنتخب مصر وللزمالك كأساسي وسيقدم أداء رائعا".

وأردف "لابد أن يعلم أن الظهير الأيسر لنادي الزمالك لا بد وأن يكون له بصمة وستايل معين، هدفه كان من أجمل أهداف الدوري، أريد رؤية صناعة الأهداف والتسجيل، لا بد أن ترتفع تلك النسبة".

وأكمل "لا بد أن يكون للظهيرين الأيمن والأيسر دور هجومي فعال، وأتمنى أن يقدر فتوح على ذلك، وأن يقدم المستوى الذي أعرفه عنه في الفترة المقبلة، لأن إمكانياته الفنية مرتفعة للغاية وبحاجة لن يظهرها بشكل إيجابي".

وتابع "فتوح فقط في مصر من يشارك بشكل أساسي وواعد جدا بأن يتواجد في منتخب مصر، في المباراة الماضية لعب أحمد توفيق في بيراميدز كظهير أيسر ولديه طارق طه ومحمد حمدي".

وواصل "هذا المركز به مشكلة، خلال الفترة الحالية، في جيلنا كان هناك أكثر من لاعب محمد عبد الوهاب وسيد معوض وطارق السيد وطارق السعيد وغيرهم، مركز الظهير الأيسر في مصر به مشكلة كبيرة ولا أجد لها حل".

وأكمل "أتمنى أن يكون لدى اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم ويجب أن نهتم بقطاعات الناشئين لأن تلك المراكز حساسة".

وأضاف "الأهلي لديه علي معلول أساسي في هذا المركز لـ 4-5 أعوام، لكن في النهاية أريد لاعب مصري مثل فتوح وطارق طه وغيرهم".

وأتم حول مصطفى محمد "قلت من البداية إن الزمالك لو فرط في مصطفى فبعد الأولمبياد هذا أفضل بكثير، لكن واضح أن النادي يمر بأزمة مالية لذا يحاول هذه الفترة حل الأزمة من خلال رحيل مصطفى محمد".

فتوح صاحب الـ22 عاما شارك مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.