مونديال الأندية - مدرب الدحيل: لن أفكر في مواجهة الأهلي قبل الانتهاء من مهمة كأس قطر

أوضح صبري لموشي مدرب الدحيل القطري أنه لن يفكر في مواجهة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية قبل أن ينهي الفريق مهمته في كأس قطر يوم الإثنين بمواجهة الأهلي القطري في دور الـ16.

وأوقعت قرعة الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2020 التي تقام في قطر الشهر المقبل، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدولة المستضيفة.

وقال لموشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دخلنا في فترة تحضيرات جيدة، مباراة الأهلي القطري ستكون الأخيرة لنا قبل الدخول في بطولة كأس العالم للأندية حيث سنواجه الأهلي المصري يوم الرابع من فبراير".

وأضاف المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية "الآن تركيزنا على كيفية التأهل للدور القادم في كأس أمير قطر وبعدها سنفكر في كأس العالم للأندية".

وأكمل "انتصارنا الكبير على الأهلي في الدوري ليس مقياسا فهذه بطولة مختلفة والهزيمة تعني المغادرة وسنعمل بقوة من أجل تحقيق التأهل".

وأتم لموشي "هذه هي البطولة الأغلى في قطر وكل الأندية تعمل بقوة من أجل التأهل فيها والوصول لمنصات التتويج".

بينما يخوض الدحيل مباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية، يلعب حامل لقب الدوري المصري أمام بيراميدز يوم الثلاثاء قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات البطولة.

الفائز من المواجهة العربية العربية سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة.

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.