أبو جريشة: المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك.. وأشكر القطبين على مساندة الإسماعيلي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

علي معلول - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

قال علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي إن المنافسة ستكون بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري، مشيرا إلى أن مستوى بيراميدز ليس مثل العامين الماضيين. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح أبو جريشة قائلا: "المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك هذا الموسم، مع كل التقدير لبيراميدز، لكنه ليس بنفس قوة العام الماضي والذي سبقه".

وتابع "الزمالك يؤدي بشكل جيد جدا، والأهلي تمكن من العودة في مدة قليلة ضد المقاولون".

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وأردف "تلك فرق كبيرة ذات وزن ثقيل ولديها قدرة على المنافسة ولاعبيها يمتلكون من الخبرة للتغلب على المواقف الصعبة".

وتحدث حول موقف الإسماعيلي الحالي في الدوري موجها رسالة إلى القطبين الأهلي والزمالك قائلا: "أشكر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على موافقتهم على مساندة الإسماعيلي".

وواصل "كان من الأولى أن ندعم خط الدفاع لكننا تركنا لاعبين ترحل، نتمنى أن نتمكن من فعل شيء ما خلال يومين أو ثلاثة".

وأكمل "أعمل حاليا بشكل ودي مع الفريق بدون منصب".

وتابع "الصورة ليست واضحة بشأن تواجد مدير فني أجنبي أم لا، لكن أحمد العجوز سيقود الفريق خلال المباراة المقبلة ضد بيراميدز".

وأردف "الأفضل للإسماعيلي مدرب مصري، لأنه يعرف المشاكل، لكن الأجنبي سيحتاج إلى وقت ولا يوجد لدينا وقت".

واستطرد "أهم شيء حاليا ألا يتعرض الإسماعيلي لمشاكل خطيرة، ولا بد أن يهدأ الجميع حتى يمر الموسم على خير، ونتعظ وأن يكون هناك حكمة في عملية بيع وشراء اللاعبين، هذا الملف فني، لا بد أن يتولاه شخص يعرف الأمر بشكل واضح".

ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الثامن يوم السبت في السابعة والنصف مساء.

وتطرق للحديث حول مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء قائلا: "كل شيء متاح في الملعب، وفقا لقدرات اللاعبين، رأينا ما حدث في مباراة أسوان والزمالك فرصة الأخير كانت كبيرة لكن انتهت بالتعادل".

وتابع "بيراميدز لديه لاعبين من الوزن الثقيل، خاصة وأنهم لعبوا في الأهلي سابقا، حينما يواجه اللاعب ناديه السابق يكون متحمسا، لكن لاعبي الأهلي والزمالك يمكنهم اللعب في الظروف الصعبة".

وأردف "هناك قصور في بيراميدز لا أعرف أين هو، لكن الفريق ليس بمثل مستوى العامين الماضيين، لا أرى الإصرار أو الحمية".

ويستعد الأهلي لكي يحل ضيفا على بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

وتحدث حول المواهب التي لفتت نظره في الكرة المصرية قائلا: "هناك لاعبون متميزون مثل محمد شريف ومحمد محمود ومصطفى محمد وأحمد فتوح وإمام عاشور".

وتابع "إمام عاشور لفت الأنظار بشكل كبير، لاعب جيد ويجيد اللعب بقدميه، ولديه دقة في التصويب أمر ليس موجودا بكثرة في اللاعبين المصريين".

واسترسل "عبد الرحمن مجدي خامة جميلة، لكن الإصابة أثرت عليه، غيابه أثر على فاعلية الإسماعيلي الهجومية، من أهم لاعبي الإسماعيلي الهجومية".

ورد على سؤال بخصوص من يكون خليفة علي أبو جريشة في ضربات الرأس قائلا: "هناك مهاجمون مثل حسام حسن ومصطفى محمد هداف بالفطرة، وفي الأهلي أيضا، كما أقول مصر دائما ولادة، وأتمنى أن نجد مستوى متميزا خلال المباريات المقبلة".

وأتم "هناك مشكلة كبيرة في التحكيم، الأهلي والزمالك والإسماعيلي يشتكون، في مباراة المحلة لم تكن الركلة الثانية لم تكن ركلة جزاء مطلقا، أرجو تشديد الرقابة، من يشكو لا يشكو من فراغ، أتمنى منح كل ذي حق حقه".

في الدوري الدوري المصري
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