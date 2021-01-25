مونديال اليد - قائد الأرجنتين: نقدم أفضل أداء لنا في بطولات العالم بعيدا عن مصيرنا من ربع النهائي

يرى جونزالو كارو قائد وأسطورة منتخب الأرجنتين لكرة اليد أن فريق بلاده يحقق أفضل أداء في تاريخ مشاركاتهم في بطولة العالم.

وحقق منتخب الأرجنتين مفاجأة كبرى بالفوز على كرواتيا 23-19 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ويحتاج الفريق للفوز ضد قطر للتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وقال جونزالو كارو لـ FilGoal.com: "نقدم في تلك النسخة أفضل أداء لمنتخب الأرجنتين في بطولات العالم، تطورنا وتحسن أداء اللاعبين بعد العمل على معالجة نقاط الضعف".

وتابع قائد الأرجنتين "سنواصل اللعب بنفس الروح من أجل النجاح وبالطبع سنلعب هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وشارك كارو مع منتخب الأرجنتين في بطولة العالم رقم 11 على التوالي في رقم قياسي لأسطورة الفريق.

وعن إمكانية التأهل لربع النهائي أوضح "لم نصعد من قبل إلى ذلك الدور ولم تكن لنا أفضلية قبل القدوم هنا إلى الدور الرئيسي، لكن لم لا؟ بالطبع أتوقع أن نواصل الأداء ونتأهل".

وأوضح "لدينا مباراة صعبة أخرى أمام قطر في ختام الدور الرئيسي، الفوز يمنحنا التأهل دون حسابات لكن سنتنظر ما ستسفر عنه النتيجة".

وكان أفضل مركز حققه منتخب الأرجنتين هو الـ 12 وحدث ذلك مرتين في 2011 و2015 من خلال مشاركة 24 منتخبا وليس 32 مثل النسخة الحالية.

وأوضح جونزالو كارو "أرى تحسن كبير في أداء الأرجنتين هذا العام وسنواصل العمل من أجل التحسن أكثر فأكثر".

وتابع "كان الأداء الأفضل لنا في بطولة العالم في 2011 عندما حققنا المركز الثاني عشر وحققنا الفوز على السويد في ملعبها، لكن الآن تطورنا كثيرا وأصبحنا أفضل حتى من ذلك".

وشدد نجم الأرجنتين "بغض النظر عن نتيجة مواجهة قطر وتأهلنا من عدمه، فخور بما قدمه الفريق في البطولة ولن يغير ذلك من إننا قدمنا مستوى رائع طوال المنافسة هو الأفضل لنا في المسابقة".

واختتم تصريحاته "مباريات دور التمهيدي كانت بمثابة تجهيز بشكل جيد لنا، بالإضافة للعب دورة ودية في قطر كل ذلك ساعدنا على الظهور بهذا الشكل في الدور الرئيسي".